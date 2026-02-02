Mảnh kính vỡ cứa đứt cổ tay người đàn ông

Hà NộiAnh Hiền, 34 tuổi, bị mảnh kính vỡ cứa đứt sâu cổ tay phải, được bác sĩ mổ cấp cứu.

ThS.BS Vũ Trung Hiếu, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, ghi nhận vết thương cổ tay rộng khoảng 6 cm, sâu 2 cm, bờ nham nhở. Bệnh nhân được chụp X-quang để loại trừ tổn thương xương và mảnh kính sót.

Êkíp gây mê, cầm máu, vệ sinh vết thương để loại bỏ dị vật và cắt lọc mép vết thương đã hoại tử. Êkíp can thiệp ghi nhận động mạch quay của bệnh nhân đứt rời, dây thần kinh giữa đứt và dập nát hai đầu, gân gấp cổ tay quay, gân gan tay dài, gân gấp các ngón nông đứt hoàn toàn.

Bác sĩ Hiếu (giữa) và êkíp phẫu thuật cho anh Hiền bằng kính vi phẫu. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bệnh nhân được truyền thuốc chống đông máu toàn thân, loại bỏ huyết khối lòng mạch, cắt bỏ động mạch quay bị đụng dập và nối lại bằng chỉ chuyên dụng. Bác sĩ Hiếu dùng kính vi phẫu, khâu bao bó ngoài dây thần kinh giữa, tạo điều kiện để dây thần kinh tự liền, tránh tổn thương khi khâu xuyên. Êkíp cũng khâu lại ba gân đứt.

Sau phẫu thuật, tay anh Hiền hồng ấm, mạch đập, tuần hoàn máu tốt, các gân khôi phục chức năng giải phẫu, bác sĩ đóng da, băng ép, nẹp bột cố định cổ và cẳng tay.

Hậu phẫu, anh ít đau, kiêng vận động mạnh trong 4 tuần đầu. Sau 4-6 tuần, anh được tháo bột, tập phục hồi chức năng có kiểm soát với các động tác ngón tay, cầm nắm, gấp duỗi cổ tay, tăng dần biên độ và cường độ trong 3-6 tháng.

Bác sĩ Hiếu thăm anh Hiền sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Hiếu cho biết cổ tay là khu vực nhỏ nhưng tập trung nhiều cấu trúc giải phẫu quan trọng gồm 12 gân, 2 động mạch chính, 2 dây thần kinh lớn và các nhánh của chúng có chức năng nuôi dưỡng, điều khiển cử động và dẫn truyền cảm giác trên toàn bộ bàn tay. Đứt cổ tay là chấn thương xuyên thấu nghiêm trọng, thường gây chảy máu ồ ạt, mất chức năng bàn tay, thậm chí hoại tử phải cắt cụt nếu không được cấp cứu kịp thời.

Để phòng ngừa chấn thương cổ tay, nên đeo găng tay dày khi làm việc với vật sắc nhọn. Khi tai nạn xảy ra, cần cầm máu ngay, dùng gạc hoặc vải sạch ép chặt vết thương, nâng tay cao hơn tim để giảm chảy máu, giữ tay ở tư thế bất động ít đau và tới bệnh viện chuyên khoa gần nhất để được cấp cứu trong thời gian "vàng". Không tự ý buộc chặt phía trên cổ tay trong thời gian dài vì có thể gây thiếu máu, hoại tử bàn tay. Không tự lấy dị vật ra khỏi vết thương do có thể làm nặng thêm tổn thương hệ gân, mạch máu, thần kinh.

Thanh Long