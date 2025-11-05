Mảng xơ vữa gây nhồi máu cơ tim

TP HCMÔng Hy, 59 tuổi, khó thở, tụt huyết áp do mảng xơ vữa gây tắc mạch máu trong tim, được bác sĩ đặt stent tái thông lòng mạch.

Ông Hy đau ngực trái từng cơn kèm khó thở, choáng váng, đến viện trong tình trạng tụt huyết áp, suy hô hấp cấp tính. GS.TS.BS Võ Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết đo điện tâm đồ không ghi nhận bất thường, nhưng triệu chứng của người bệnh có thể do nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên (NSTEMI). Chụp động mạch vành không tìm được tổn thương khiến người bệnh nhồi máu cơ tim.

Chụp cắt lớp kết quang nội mạch (OCT) cho thấy một mảng xơ vữa không ổn định (mảng xơ vữa mềm) đã bị vỡ, hình thành huyết khối gây hẹp nghẽn động mạch liên thất trước, dẫn đến cơn nhồi máu cơ tim cấp. Người bệnh được thở máy, dùng thuốc vận mạch, dụng cụ hỗ trợ tim (bóng đối xung động mạch chủ) rồi được can thiệp tái thông mạch vành.

Bác sĩ đặt stent cho bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp. Ảnh: Thanh Luận

Dựa trên hình ảnh OCT, êkíp đo chính xác đường kính của mạch máu, chiều dài sang thương để lựa chọn kích thước stent phù hợp. Sau can thiệp, stent nở tròn đều, áp sát hoàn toàn vào thành mạch. Ông Hy bớt khó thở, huyết áp về mức 130/80 mmHg, các chỉ số huyết động ổn định, xuất viện sau một tuần điều trị.

Nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên xảy ra khi mạch vành bị tắc nghẽn một phần, khiến nhu cầu oxy của tim không được đáp ứng, gây tổn thương cơ tim. So với nhồi máu cơ tim có ST chênh lên (STEMI), tổn thương tim do nhồi máu cơ tim không ST chênh lên gây biến chứng nghiêm trọng nhưng khó phát hiện hơn do ít biểu hiện triệu chứng.

Theo giáo sư Nhân, trước đây, khi các kỹ thuật hiện đại như chụp cắt lớp kết quang nội mạch (OCT) hay siêu âm trong lòng mạch (IVUS) chưa ra đời, việc chẩn đoán phụ thuộc hoàn toàn vào hình ảnh chụp mạch vành kinh điển. Tuy nhiên, phương pháp này có những hạn chế khi không cho phép đánh giá cấu trúc thành mạch và đặc điểm mảng xơ vữa. Vì thế, không thể phát hiện nguyên nhân gây ra những trường hợp nhồi máu cơ tim do mảng xơ vữa như ông Hy. Lựa chọn kích thước stent dựa trên kỹ thuật chụp mạch vành có thể không chính xác so với đường kính thực của mạch máu, dẫn đến nguy cơ stent không nở tốt, tăng khả năng tái hẹp về sau.

Hiện, OCT cho phép nhìn rõ cấu trúc vi thể bên trong thành mạch, giúp bác sĩ quan sát độ dày, thành phần và cấu trúc mảng xơ vữa; vị trí và mức độ nứt vỡ mảng xơ vữa (nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim cấp), lựa chọn stent phù hợp.

Đặt stent là giải pháp can thiệp hiệu quả tại vị trí mạch máu bị tắc nghẽn, nhưng không thể điều trị được bản chất của bệnh lý toàn thân là xơ vữa động mạch. Vì vậy, để giảm nguy cơ tái phát biến cố tim mạch trong tương lai, bác sĩ khuyến cáo người bệnh tuân thủ điều trị nội khoa, duy trì lối sống khoa học.

Thu Hà

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi