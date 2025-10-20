Tắc hẹp mạch máu tim không triệu chứng điển hình

TP HCMÔng Hùng, 69 tuổi, không có dấu hiệu rõ ràng của bệnh tim mạch như đau ngực, khó thở, chỉ hơi mệt mỏi, bác sĩ chẩn đoán tắc hẹp cả ba nhánh mạch vành.

Ông Hùng tập khí công nhiều năm, không có bệnh nền, gần đây mệt khi gắng sức. Một tuần sau tình trạng không cải thiện, ông đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám, siêu âm tim cho thấy dấu hiệu thiếu máu cơ tim nặng.

ThS.BS.CKII Huỳnh Hoàng Khang, Trưởng khoa Ngoại tim mạch, Trung tâm Tim mạch Can thiệp, cho biết cơ tim của người bệnh không được tưới máu đầy đủ trong thời gian dài nên có dấu hiệu tổn thương. Ông bị tắc hoàn toàn nhánh liên thất trước, hẹp hơn 90% động mạch vành phải và động mạch mũ, kèm vôi hóa nặng làm giảm đàn hồi và khiến lưu lượng máu đến tim ít. Nếu không can thiệp tái thông lòng mạch, người bệnh có nguy cơ tắc hoàn toàn dẫn tới nhồi máu cơ tim, đột tử.

Theo bác sĩ Khang, ông Hùng bị vôi hóa mạch vành, nếu đặt stent có nguy cơ cao thất bại hoặc gây biến chứng như tuột stent, không nở trọn hoặc tái hẹp sớm. Để đảm bảo an toàn, êkíp chọn phương pháp bắc cầu mạch vành không dùng tuần hoàn ngoài cơ thể (Off-Pump CABG).

Bác sĩ Khang (giữa) cùng ê kíp phẫu thuật bắc cầu mạch vành cho bệnh nhân. Ảnh: Thanh Luận

Trong ba giờ, bác sĩ phẫu tích hai động mạch vú trong và tĩnh mạch hiển để bắc 4 cầu nối tái thông dòng máu nuôi tim. Tim người bệnh vẫn đập tự nhiên trong suốt ca mổ giúp giảm tổn thương phổi, thận, não. Ông được rút nội khí quản ngay sau mổ, sinh hoạt bình thường sau một ngày. Khi xuất viện, ông hết hẳn cảm giác mệt mỏi.

Bác sĩ Khang cho hay trước đây các ca phẫu thuật bắc cầu mạch vành cần dùng máy tim phổi nhân tạo. Tim ngừng đập trong nhiều giờ, dẫn tới thiếu oxy, thiếu máu, ảnh hưởng đến hoạt động của phổi, thận, não. Hiện, phẫu thuật bắc cầu mạch vành không dùng máy tim phổi nhân tạo, giúp giảm tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân suy tim, lượng máu mất cũng ít hơn 70% và gần như không cần truyền máu trong lúc mổ, rút ngắn thời gian hồi phục và nằm viện.

Sau khi xuất viện, bệnh nhân cần tuân thủ phác đồ thuốc, duy trì lối sống khoa học, vận động hợp lý, tái khám định kỳ. Kiểm soát tốt tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu giúp duy trì kết quả phẫu thuật lâu dài, ngăn ngừa tái hẹp mạch vành.

Thu Hà

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi