Mang thai có nên tiêm vaccine RSV không?

Tôi mang thai lần hai được 28 tuần, có được tiêm vaccine phòng virus hợp bào hô hấp (RSV) truyền kháng thể bảo vệ thai nhi? (Hạ An, Đồng Nai)

Trả lời:

Theo Tổ chức Y tế thế giới, RSV gây ra hơn 3,6 triệu ca nhập viện và khoảng 100.000 ca tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi mỗi năm. Khoảng một nửa số ca tử vong này xảy ra ở trẻ dưới 6 tháng tuổi.

Hiện, phụ nữ mang thai tuần 24-36, người lớn từ 60 tuổi trở lên có thể tiêm vaccine phòng RSV. Thai phụ tiêm chủng giúp truyền kháng thể thụ động cho thai nhi, bảo vệ trẻ ngay trong những tháng đầu đời, khi hệ miễn dịch còn non yếu. Tính đến tháng 9 năm nay, vaccine phòng RSV được phê duyệt sử dụng tại hơn 60 quốc gia, đưa vào chương trình tiêm chủng quốc gia ở nhiều nước. Tại Việt Nam, vaccine được Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế phê duyệt vào tháng 7, chính thức lưu hành vào cuối tháng 9.

Vaccine này hiệu quả trong việc giảm nguy cơ nhiễm RSV nặng và cần phải nhập viện ở trẻ sơ sinh đến 6 tháng sau khi sinh. WHO khuyến cáo tiêm vaccine RSV cho phụ nữ mang thai để bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi bệnh do RSV nghiêm trọng.

Bạn đủ điều kiện để tiêm vaccine RSV song nên lưu ý một số phản ứng nhẹ như đau, sưng, đỏ tại vị trí tiêm, đau đầu, đau cơ. Các phản ứng thường tự khỏi sau 1-3 ngày.

Thai phụ kiểm tra các thông tin về vaccine RSV trước khi tiêm. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

RSV là loại virus có thể lây nhiễm cho mọi lứa tuổi, nguy hiểm với trẻ sơ sinh, nhất là trẻ sinh non dễ mắc bệnh nặng nhất. RSV thường gây ra triệu chứng nhẹ tương tự như cảm lạnh thông thường, bao gồm sổ mũi, ho, sốt, song cũng có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng bao gồm viêm phổi, viêm tiểu phế quản.

Tại Việt Nam, RSV thường bùng phát thành mạnh vào các tháng 8-12, tuy nhiên vẫn có thể xảy ra quanh năm khi thời tiết thay đổi. Nếu thai phụ chưa kịp tiêm vaccine RSV, trẻ chào đời có thể tiêm kháng thể đơn dòng có tác dụng bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi RSV.

BS.CKII Lê Thanh Hùng

Phó khoa Sản, Trung tâm Sản Phụ khoa

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM