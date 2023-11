Mãn kinh sớm do suy buồng trứng

TP HCMChị Hòa mãn kinh ở tuổi 35 do suy buồng trứng sớm, mất kinh nguyệt gần một năm nay.

Xét nghiệm nội tiết của chị cho thấy chỉ số hormone FSH tăng và estrogen suy giảm. Bác sĩ khuyến cáo dự trữ buồng trứng cạn dần sẽ xảy ra tình trạng mãn kinh sớm, cần khám phụ khoa định kỳ.

Chị bị suy buồng trứng từ khi mới 22 tuổi, sinh con đầu lòng 10 năm trước nhờ thụ tinh ống nghiệm. Thời gian chăm con nhỏ, chị không tái khám, ngại gần gũi chồng. Họ ly hôn sau 12 năm chung sống.

Ngày 23/11, BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, cho biết chị Hòa bị khô, teo âm đạo vì thiếu hormone estrogen do mãn kinh. Đây là lý do khiến người bệnh đau, giảm ham muốn khi quan hệ tình dục.

Thông thường, tuổi mãn kinh trung bình ở phụ nữ khoảng 50 tuổi. Người có nguy cơ mãn kinh sớm khi 12 tháng liên tiếp không có kinh nguyệt và diễn ra trước 40 tuổi. Trường hợp không còn kinh nguyệt do cắt bỏ tử cung, hai buồng trứng vẫn được bảo tồn thì chưa phải mãn kinh.

Để chẩn đoán chính xác cho chị Hòa, bác sĩ khám loại trừ yếu tố khác như cắt tử cung, bệnh tuyến giáp, mang thai. Người bệnh được xét nghiệm nội tiết để xem xét buồng trứng có giảm sản xuất hormone, trong đó có estrogen hay không.

Bác sĩ Mỹ Nhi tư vấn biện pháp hỗ trợ nội tiết cho phụ nữ trẻ mãn kinh sớm. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Estrogen ảnh hưởng đến bàng quang, niệu đạo, âm đạo và các cơ nâng sàn chậu. Khi thiếu hụt hormone này, người phụ nữ có thể mắc hội chứng niệu dục tuổi mãn kinh, tức có hàng loạt triệu chứng tác động trực tiếp lên đường tình dục, sinh dục, tiết niệu, bác sĩ Mỹ Nhi lý giải.

Nghiên cứu ở Tây Ban Nha năm 2018 đăng trên PubMed Central cho thấy hội chứng niệu dục ở phụ nữ mãn kinh có biểu hiện phổ biến nhất là khô âm đạo, ảnh hưởng đến 93% phụ nữ. Khoảng 63% phụ nữ bị kích ứng và nóng rát, ngứa vùng kín. Tình trạng giảm chất bôi trơn và giao hợp đau được báo cáo lần lượt là 90% và 80%.

Theo bác sĩ Mỹ Nhi, xã hội ngày càng cởi mở, song với phụ nữ Á Đông, tình dục là vấn đề nhạy cảm. Giống như chị Hòa nghĩ bệnh này xấu hổ, âm thầm chịu đựng dẫn đến hôn nhân tan vỡ.

Người bệnh mãn kinh sớm do suy buồng trứng, được bác sĩ tư vấn điều trị giảm nhẹ các triệu chứng mãn kinh bằng các biện pháp bổ sung nội tiết hoặc thuốc đặt giữ âm đạo ẩm, laser. Sau khi cân nhắc, chị Hòa chọn sử dụng bổ sung nội tiết toàn thân, uống thuốc liên tục 20-30 năm để duy trì sức khỏe, chức năng sinh lý.

Điều trị laser vùng kín giúp cải thiện quan hệ vợ chồng. Ảnh: Tuệ Diễm

Mãn kinh sớm có thể do tự nhiên, suy buồng trứng nguyên phát, bất thường nhiễm sắc thể, hội chứng Turner, hút thuốc lá, điều trị ung thư, cắt buồng trứng dự phòng... Tùy vào nguyên nhân, bác sĩ có phác đồ điều trị phù hợp.

Một số trường hợp mãn kinh sớm do lối sống có thể đề phòng được bằng cách cân bằng dinh dưỡng, duy trì cân nặng bình thường, không hút thuốc lá và đồ uống có cồn, tăng cường tập thể dục, thể thao.

Các tác nhân mãn kinh sớm do di truyền hoặc bẩm sinh hoặc do can thiệp y tế không thể can thiệp. Người bệnh có thể quan sát dấu hiệu cảnh báo như khô âm đạo, giảm ham muốn, đau khi giao hợp... và đến bác sĩ phụ khoa khám.

Bác sĩ Mỹ Nhi khuyến cáo người vợ chia sẻ với chồng về tình trạng sức khỏe, tìm cách tháo gỡ vướng mắc trong cuộc sống hôn nhân. Phát hiện và can thiệp mãn kinh sớm ở người người trẻ giúp phái đẹp duy trì sức khỏe, chức năng tình dục, sinh sản.

Tuệ Diễm

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi