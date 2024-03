Mạch máu tim của người phụ nữ bị nghẽn cứng

TP HCMBà Thư, 65 tuổi, đau tức ngực, khó thở khi gắng sức, bác sĩ phát hiện thiếu máu cơ tim nặng do mạch vành bị mảng vôi cứng bít tắc gần hết.

Bà Thư đau ngực, khó thở đầu tháng 3, hai tuần sau triệu chứng rõ hơn, tức ngực hơn 15 phút kèm hụt hơi, khó thở khi gắng sức. Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM nghi ngờ đây là dấu hiệu thiếu máu cơ tim, chỉ định chụp mạch vành.

Ngày 29/3, BS.CKII Huỳnh Ngọc Long, Giám đốc Trung tâm Can thiệp mạch, cho biết nhánh chính và nhánh phụ (nhánh xiên) mạch vành của bà Thư hẹp khít tại chỗ chia đôi, vôi hóa rất nặng lan vào tận thân chung động mạch vành trái. Tình trạng này khiến cơ tim thiếu máu nuôi nghiêm trọng, nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Trường hợp thiếu máu cơ tim do hẹp nghẽn mạch vành đơn thuần (đoạn mạch hẹp ngắn, không vôi hóa, mạch máu không teo), bác sĩ can thiệp đặt stent cứu cơ tim. Tuy nhiên, mạch vành bà Thư hẹp lan tỏa (rải rác nhiều chỗ), mạch máu teo do mảng xơ vữa bám chắc, can thiệp gặp nhiều rủi ro như thủng mạch máu, không thể đưa stent vào lòng mạch, tụt huyết áp, đột tử. Bác sĩ chỉ định điều trị nội khoa và theo dõi cho người bệnh.

Một tuần sau, tình trạng diễn tiến nặng hơn, bà đau ngực dữ dội kéo dài, khó thở nhiều. ThS.BS.CKII Võ Anh Minh, Trưởng Đơn vị Can thiệp Mạch vành, Trung tâm Can thiệp mạch, cho biết để tiếp cận đoạn mạch máu hẹp, trước tiên phải dọn mảng xơ vữa đông cứng trong lòng mạch máu. Bác sĩ sử dụng sợi dây gắn mũi khoan đính kim cương kích thước 1,5 mm để phá mảng vôi hóa, dọn đường đưa bóng vào nong mạch đặt stent.

Nhờ thao tác chuẩn xác kết hợp siêu âm trong lòng mạch (IVUS) và Dynamic Coronary Roadmap (DCR - công nghệ tạo ra hình ảnh động về giải phẫu mạch vành, hỗ trợ định vị đoạn mạch tổn thương), mũi khoan đi đúng hướng, bảo toàn mạch máu.

Ê kíp dùng mũi khoan đính kim cương khoan cắt mảng xơ vữa trong lòng mạch máu dọn đường đặt stent. Ảnh minh họa: Minh Huyền

Chỗ chia đôi mạch vành trái cần đặt một stent cho mỗi nhánh. Ê kíp dùng kỹ thuật kissing balloon tức đưa cùng lúc hai bóng cứng vào nong hai nhánh mạch vành. Nhờ đó, mạch máu được nong rộng, thuận lợi để đưa stent kích thước 3 mm và 3,5 mm vào áp sát thành mạch tái thông dòng máu nuôi tim cho bệnh nhân.

Kết quả chụp mạch vành sau can thiệp cho thấy động mạch vành trái thông tốt với đường kính mạch máu mở rộng tối đa. Bà Thư cải thiện triệu chứng đau ngực, khó thở, xuất viện sau hai ngày.

Trong 60 phút tái thông mạch vành cho bà Thư, ê kíp đối mặt với nhiều khó khăn như mảng xơ vữa gần như làm đông cứng mạch máu, phải khoan nhiều lần, kết hợp theo dõi chặt chẽ nhịp tim, huyết áp, huyết động học, chỉ số SpO2. Mạch vành hẹp lan tỏa từ thân chung mạch vành trái đến đoạn giữa động mạch liên thất trước, hẹp ngay chỗ chia đôi mạch máu, đòi hỏi stent đặt vào phải bao phủ tất cả đoạn hẹp, tránh nguy cơ tái hẹp.

Bác sĩ Minh hướng dẫn bà Thư chăm sóc sau can thiệp. Ảnh: Minh Huyền

Vôi hóa mạch vành là sự tích tụ mảng xơ vữa trong thời gian dài (trên 5 năm) ở các mạch máu chính của tim. Kết quả là động mạch vành cứng lại, teo nhỏ, giảm đàn hồi, khiến lưu lượng máu đến tim ít hơn.

Bác sĩ Long đánh giá kỹ thuật khoan cắt mảng xơ vữa trong lòng động mạch là phương pháp tiên tiến trong điều trị hẹp mạch vành do vôi hóa, nhất là ở bệnh nhân lớn tuổi, nhiều bệnh nền, hẹp lan tỏa nhiều nhánh và vị trí.

Thu Hà

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi