Mạch máu hẹp như sợi chỉ, người phụ nữ nhồi máu cơ tim

TP HCMBà Hoàn, 75 tuổi, đột ngột khó thở, huyết áp tụt, bác sĩ phát hiện nhồi máu cơ tim do tắc nghẽn mạch vành, mạch máu hẹp như sợi chỉ.

Siêu âm tim cho thấy chức năng co bóp thất trái của bà Hoàn còn 10-15% (người bình thường hơn 50%). Ngày 15/2, BS.CKI Lê Văn Tuyến, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bà mắc bệnh tim mạch từ lâu mà không biết, bệnh tiến triển âm thầm gây biến chứng suy tim, nhồi máu cơ tim.

Chụp mạch vành ghi nhận người bệnh bị hẹp khít lỗ xuất phát động mạch vành trái, mạch máu tim mỏng dính như sợi chỉ. "Huyết áp không ổn định, tim co bóp thoi thóp, bệnh nhân nguy kịch", bác sĩ Tuyến nói.

Ê kíp hồi sức, tăng chỉ số huyết áp, tái thông nhánh mạch vành tắc nghẽn cho người bệnh. Ca can thiệp gặp trở ngại vì người bệnh khó thở, huyết áp tụt mỗi lúc một sâu do ống thông vào mạch vành cản trở dòng máu. Các bác sĩ chạy đua với thời gian, tìm cách rút ngắn thời gian can thiệp và đảm bảo chức năng tim.

Êkíp quyết định sử dụng kỹ thuật floating wire dùng ba sợi dây dẫn trong cùng một thủ thuật. Sợi dây dẫn đầu tiên đi vào nhánh mạch máu phụ nuôi tim, ổn định ống thông. Sợi thứ hai nằm phía ngoài mạch vành, tránh ống thông bị đưa vào mạch vành quá sâu gây tụt huyết áp. Sợi thứ ba đi qua vị trí tắc nghẽn nặng để nong rộng mạch máu, mở đường đưa stent vào tái thông mạch vành.

Nhờ thao tác nhanh gọn, chuẩn xác, huyết áp và nhịp tim bệnh nhân ổn định sau 30 phút.

Bác sĩ Tuyến (ngoài cùng bên trái) và ê kíp nong mạch đặt stent cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

BS.CKII Huỳnh Ngọc Long, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch, ví ca can thiệp thành công như "bàn thắng phút 89" bởi bệnh nhân được đưa tới viện muộn, các nhánh mạch máu chính nuôi tim tắc gần hết, dọa ngưng tim. Nhờ hệ thống siêu âm trong lòng mạch (IVUS), bác sĩ chọn stent đường kính lớn 3,5 mm đặt vào mạch vành trái, khơi thông dòng máu nuôi tim và giúp bệnh nhân vượt cửa tử.

Sau thủ thuật, bà Hoàn hết khó thở, sức khỏe ổn định, chức năng co bóp cơ tim cải thiện rõ rệt, xuất viện sau 5 ngày.

Hình ảnh hẹp khít tại gốc mạch vành (hình A) và sau khi tái thông nhờ ba sợi dây dẫn (hình B). Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Bệnh mạch vành xảy ra khi các mạch máu chính nuôi tim bị hẹp hoặc tắc nghẽn do mảng xơ vữa. Khác với hội chứng động mạch vành cấp (mạch vành bị tắc nghẽn cấp tính do mảng xơ vữa bị nứt vỡ hoặc do huyết khối), bệnh mạch vành mạn diễn ra âm thầm và tiến triển trong nhiều thập kỷ. Đến khi mạch máu hẹp nặng hoặc tắc hoàn toàn, bệnh nhân mới xuất hiện triệu chứng khó thở, tim đập nhanh, đổ mồ hôi, mệt mỏi... Lúc này, người bệnh dễ biến chứng suy tim, rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim, đột tử.

Để phòng bệnh mạch vành tiến triển sớm, bác sĩ Long khuyến cáo mỗi người, kể cả độ tuổi 20-30; người có bố mắc bệnh này và tử vong khi dưới 65 tuổi, mẹ dưới 60 tuổi; cần tuân thủ chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh. Nên kiểm soát cân nặng, tránh thừa cân béo phì, tập thể dục đều đặn, khám sức khỏe tim mạch 6 tháng một lần để tầm soát sớm.

Thu Hà

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi