Lý do phụ nữ mắc bệnh xương khớp cao hơn nam giới

Nữ giới có nguy cơ loãng xương, viêm xương khớp và viêm khớp cao hơn đàn ông có liên quan đến hormone giới tính.

Nam và nữ đều đạt được khối lượng xương cao nhất vào đầu những năm 20 tuổi. Tuy nhiên, đàn ông và phụ nữ có sự khác nhau về cấu trúc và kích thước xương, hormone ảnh hưởng đến sự phát triển của xương nên nguy cơ mắc bệnh xương khớp khác nhau.

Loãng xương

Loãng xương là tình trạng mất khối lượng xương, khiến xương mỏng và yếu, dễ gãy theo thời gian. Nguyên nhân do mất canxi, phổ biến ở người già. Với một số người, quá trình này diễn ra nhanh hơn, làm tăng nguy cơ loãng xương.

Loãng xương ảnh hưởng đến nam và nữ giới. Tuy nhiên, phụ nữ dễ bị loãng xương và gãy xương liên quan đến mật độ xương thấp hơn đàn ông.

Thiếu hụt estrogen cũng góp phần gây ra bệnh loãng xương ở phụ nữ và ở độ tuổi trẻ hơn so với nam giới. Sau 50 tuổi, phụ nữ bị gãy xương nhiều hơn nam giới do mất xương. Tuy nhiên, trước 50 tuổi, đàn ông có tỷ lệ gãy xương do các yếu tố nguy cơ cao hơn nữ giới.

Viêm xương khớp

Viêm xương khớp phổ biến ở phụ nữ lớn tuổi hơn nam giới lớn tuổi. Nữ giới cũng có xu hướng viêm khớp nặng hơn so với đàn ông.

Phụ nữ thường bị ảnh hưởng nhiều hơn do hormone và cơ chế sinh học. Về mặt hormone, việc giảm estrogen và testosterone có vai trò trong sự phát triển viêm khớp ở phụ nữ. Nguy cơ mắc bệnh viêm khớp tăng cao ngay sau khi mãn kinh.

Testosterone được sản xuất ở buồng trứng nên trong thời kỳ mãn kinh nồng độ testosterone thấp hơn. Testosterone giúp xây dựng và tăng cường sức mạnh cơ bắp. Khi mức độ hormone này giảm càng, phụ nữ càng có nguy cơ mắc bệnh viêm khớp.

Phụ nữ thường có hông rộng hơn, khớp linh hoạt hơn, khả năng vận động tốt hơn cho chức năng mang thai và sinh nở. Ảnh hưởng của sinh nở góp phần vào sự phát triển của viêm khớp và tăng nguy cơ mắc bệnh này ở giới nữ.

Viêm khớp

Các tình trạng viêm khớp như viêm cột sống dính khớp, viêm khớp vảy nến, viêm khớp dạng thấp ảnh hưởng đến nhiều khớp và phát triển do hệ thống miễn dịch hoạt động quá mức và gặp trục trặc. Các bệnh tự miễn này gây ra tình trạng viêm mạn tính, liên tục có thể dẫn đến tổn thương khớp và mô.

Phụ nữ có xu hướng bị viêm khớp thường xuyên hơn nam giới. Điều này có liên quan đến hormone giới tính và phản ứng của phụ nữ với nhiễm trùng, các tác nhân kích thích từ môi trường như căng thẳng.

Nồng độ estrogen cao ở phụ nữ có thể khiến hệ thống miễn dịch gặp trục trặc và tự tấn công cơ thể thông qua phản ứng sai hướng gọi là tự miễn dịch. Estrogen làm tăng cường tế bào B (tế bào về miễn dịch), là nguyên nhân gây rối loạn chức năng hệ thống miễn dịch. Hơn nữa, estrogen có thể làm tăng sản xuất một số protein gây viêm, dẫn đến viêm khớp.

Nhiễm sắc thể X đóng một vai trò trong sự phát triển của các bệnh tự miễn. Phụ nữ có hai, trong khi nam giới chỉ có một nhiễm sắc thể X, nên nguy cơ mắc các loại bệnh này cao hơn.

Cả hai giới có thể làm chậm quá trình mất xương và giảm nguy cơ mắc bệnh xương khớp bằng cách ăn uống lành mạnh, giàu canxi và vitamin D, tập thể dục thường xuyên, không hút thuốc, uống rượu bia có chừng mực.

Mai Cat (Theo Very Well Health)