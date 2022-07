Lý do chảy nước mũi, nghẹt mũi vào buổi sáng

Nấm mốc, mạt bụi, trào ngược axit, thay đổi nội tiết tố… có thể khiến bạn thường xuyên bị chảy nước mũi, nghẹt mũi, hắt hơi vào buổi sáng.

Ngạt mũi, hắt hơi, chảy nước mũi sau, ho, chảy nước mũi đều là những phản ứng thông thường với chất gây dị ứng. Dị ứng có thể bùng phát bất cứ lúc nào trong năm, nhưng tần suất thường nhiều hơn vào mùa xuân hay mùa đông. Nếu bạn sống trong khu vực có các tác nhân dị ứng thường xuyên như mạt bụi, phấn hoa, bạn có thể đối mặt với các triệu chứng khó chịu cả ngày. Tuy nhiên, một số người lại hay gặp phải các triệu chứng chảy nước mũi, nghẹt mũi vào buổi sáng.

Theo Healthline, nếu một người thường xuyên bị hắt hơi, chảy mũi, ho vào buổi sáng có thể là các triệu chứng do viêm mũi dị ứng hoặc hệ thống miễn dịch phản ứng quá mức với các chất gây dị ứng trong không khí gây sưng và viêm mũi, thở khò khè, chảy nước mắt, đau đầu. Dưới đây là những nguyên nhân gây chảy nước mũi, nghẹt mũi vào buổi sáng.

Phấn hoa

Nếu bạn bị dị ứng phấn hoa, bạn sẽ nhận thấy rõ các triệu chứng dị ứng nặng hơn vào buổi sáng. Do phấn hoa thường có số lượng cao nhất vào buổi sáng. Nếu bạn đi dạo, chạy thể dục hay chuẩn bị đi làm vào buổi sáng bạn nên che chắn mũi kỹ lưỡng, hạn chế tiếp xúc với phấn hoa càng nhiều càng tốt.

Nghẹt mũi, chảy nước mũi vào buổi sáng. Ảnh: Freepik

Mạt bụi, nấm mốc

Dị ứng cũng có thể bùng phát vào buổi sáng với người có cơ địa dị ứng với mạt bụi. Đây là những con bọ cực nhỏ sống trong nhà, thích trốn trong phòng ngủ, có xu hướng sống và sinh sôi trên nệm, gối, giường và đồ nội thất. Bọ ve không cắn hoặc truyền bệnh nhưng nếu bạn đang ngủ trên giường bị nhiễm bọ ve, bạn có thể thức dậy với các triệu chứng dị ứng vào mỗi buổi sáng.

Nấm mốc trong nhà cũng có thể làm cho các triệu chứng dị ứng tồi tệ hơn vào buổi sáng, đặc biệt nếu phòng ngủ gần phòng tắm hoặc gần vị trí nhiễm nấm mốc.

Lông thú cưng

Lông thú cưng là nguyên nhân khác gây dị ứng vào buổi sáng, nhất là khi thú cưng ngủ trên giường hoặc phòng ngủ cùng với chủ. Nuôi thú cưng cũng có nguy cơ cao bị dị ứng dẫn đến nghẹt mũi, chảy mũi vào buổi sáng do lông thường xuất hiện khắp nơi trong nhà.

Mùi mạnh

Những người thường xuyên sử dụng sữa tắm, tinh dầu hoặc kem dưỡng da có mùi thơm trước khi đi ngủ, các mạch máu trong mũi sẽ dễ bị kích ứng dẫn đến tắc nghẽn và tăng tiết chất nhờn. Điều này có thể dẫn đến đau họng, ho và chảy nước mũi. Tiếp xúc hàng đêm với những chất gây kích ứng này có thể khiến một người thức dậy với các triệu chứng dị ứng.

Trào ngược axit

Thói quen nằm thẳng và nằm ngửa khi ngủ vào buổi tối có thể làm tình trạng trào ngược axit nặng hơn, gây kích ứng cổ họng và cũng trở thành nguyên nhân dẫn đến đau họng, chảy nước mũi sau và ho vào buổi sáng. Các triệu chứng giảm dần trong ngày.

Thay đổi nội tiết tố

Thay đổi nội tiết tố do mang thai, kinh nguyệt và sử dụng thuốc tránh thai cũng có thể gây ra viêm mũi. Điều này là do sự thay đổi nồng độ hormone có thể làm tăng sản xuất chất nhầy và gây ra những thay đổi trong màng nhầy, dẫn đến nghẹt mũi, chảy nước mũi và hắt hơi. Sự thay đổi nội tiết tố có thể dẫn đến các triệu chứng dị ứng cả ngày. Bạn có thể bị nghẹt mũi vào buổi sáng do tiếp xúc với chất gây dị ứng hoặc chất kích thích trong khi ngủ.

Theo Healthline, để khắc phục các triệu chứng viêm mũi dị ứng vào buổi sáng, bạn nên lưu ý không ngủ với vật nuôi hoặc cho phép chúng vào phòng ngủ, lên giường, nên tắm cho vật nuôi ít nhất một lần một tuần để giảm các tác nhân dị ứng. Bạn cũng nên thường xuyên dọn dẹp nhà, hút bụi, thay thảm bằng sàn gỗ cứng, sàn gạch để giảm tích tụ bụi trong phòng.

Người hay bị chảy nước mũi, đau họng vào buổi sáng không nên mở cửa sổ khi đi ngủ để tránh các tác nhân dị ứng bên ngoài. Nâng cao đầu giường từ 5-10 cm giúp giảm lượng axit trào ngược vào buổi tối. Nếu các triệu chứng dị ứng vào buổi sáng làm gián đoạn chất lượng giấc ngủ vào ban đêm và nặng lên theo thời gian, bạn nên liên hệ bác sĩ để có biện pháp điều trị triệt để hơn.

Anh Chi

(Theo Healthline)