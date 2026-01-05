Lưu ý sau phẫu thuật tái tạo dây chằng

Người bệnh tập luyện theo hướng dẫn để khớp gối quen dần, tăng cường thực phẩm giàu canxi, sinh hoạt hợp lý giúp dây chằng phục hồi tốt hơn.

Dây chằng chéo rất dễ bị tổn thương do các chuyển động đột ngột, va chạm mạnh vào đầu gối... Chấn thương này khiến người bệnh đau đớn, di chuyển khó khăn. Nếu người bệnh tổn thương nghiêm trọng, bác sĩ chỉ định can thiệp bằng phẫu thuật.

ThS.BS.CKII Trần Anh Vũ, Trưởng Khoa Y học thể thao và Nội soi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết nội soi tái tạo dây chằng (all inside) là biện pháp can thiệp ít xâm lấn, tất cả thao tác mổ được thực hiện bên trong khớp thông qua các lỗ nhỏ trên da khoảng 1 cm. Nhờ đó, hạn chế tối đa tổn thương mô mềm, người bệnh ít đau, ít mất máu nên phục hồi nhanh hơn. Tuy nhiên, dù phẫu thuật thành công nhưng chăm sóc sau mổ không đúng cách có thể dẫn đến các biến chứng như chậm phục hồi, tái đứt dây chằng, suy giảm chức năng vận động của khớp gối, thúc đẩy thoái hóa sớm...

Bác sĩ Vũ (giữa) phẫu thuật tái tạo dây chằng khớp gối, phục hồi vận động cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để hỗ trợ quá trình phục hồi hiệu quả hơn, tránh các biến chứng, người bệnh nên chú ý chăm sóc sau mổ gồm:

Tập luyện

Tập luyện giúp khớp gối phục hồi linh hoạt trở lại, tránh teo cơ, phòng ngừa một số nguy cơ như huyết khối tĩnh mạch sâu, tổn thương ngẫu nhiên trong khớp gối, tổn thương dây thần kinh hay lỏng gối... Người bệnh cần tập luyện đúng bài bản và cường độ theo hướng dẫn của bác sĩ, tuân thủ nguyên tắc tập từ chậm đến nhanh, từ nhẹ đến mạnh, từ ít đến nhiều... để khớp gối có thời gian làm quen và không tái chấn thương sau phẫu thuật.

Dinh dưỡng

Chế độ dinh dưỡng cân bằng, đầy đủ giúp tăng cường sức khỏe tổng thể và rút ngắn thời gian phục hồi sau phẫu thuật. Người bệnh nên tăng cường thực phẩm giàu canxi như sữa và các chế phẩm từ sữa để hỗ trợ xương khớp chắc khỏe. Bổ sung rau xanh, trái cây tươi giàu vitamin và khoáng chất nhằm tăng hiệu quả hấp thu dinh dưỡng. Thực phẩm giàu đạm như thịt, cá, hải sản, ngũ cốc giúp vết thương nhanh lành, trong khi các thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa như trái cây họ cam quýt, tỏi góp phần giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Sinh hoạt

Người bệnh tránh vận động với tần suất mạnh hoặc thực hiện các động tác gập duỗi gối nhiều, không tự ý tháo nẹp cố định khi chưa có sự đồng ý của bác sĩ. Tránh các chất kích thích và rượu bia, dành thời gian nghỉ ngơi để cơ thể nhanh hồi phục.

Bác sĩ Vũ cho biết sau khi phẫu thuật dây chằng, sưng quanh đầu gối là hiện tượng bình thường. Tuy nhiên, nếu chảy máu tại vị trí phẫu thuật hay đau nhiều ở giai đoạn hậu phẫu, người bệnh cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế để kiểm tra. Tuân thủ lịch khám định kỳ hoặc khám ngay khi phát hiện các dấu hiệu bất thường để bác sĩ kịp thời xử lý, tránh các biến chứng làm giảm hiệu quả điều trị.

Phi Hồng