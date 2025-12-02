Lưu ý chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ

Phụ nữ 16-30 tuổi nên chú trọng ăn uống lành mạnh và giảm stress, giai đoạn 45-60 tuổi ưu tiên chăm sóc sức khỏe xương khớp, nội tiết tố.

Từ 16 đến 30 tuổi

Phụ nữ ở độ tuổi này có nguy cơ suy dinh dưỡng do chế độ ăn uống, lối sống không lành mạnh, áp lực công việc. Phái đẹp nên xây dựng chế độ ăn giàu chất dinh dưỡng, nhất là folate, sắt. Folate (vitamin B9) quan trọng cho sự phát triển tế bào, hình thành DNA, sản xuất hồng cầu, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa dị tật ống thần kinh ở thai nhi.

Để giảm căng thẳng, phụ nữ có thể tập thể dục, thiền định, ngủ đủ giấc, viết nhật ký, nói chuyện với bạn bè. Tập yoga, đi bộ, bơi lội góp phần giúp tinh thần thoải mái hơn, giữ sắc vóc. Nghe nhạc hoặc thực hành hít thở sâu cũng có tác dụng làm dịu hệ thần kinh.

Từ 30 đến 45 tuổi

Phái đẹp độ tuổi này vẫn chịu áp lực lớn về thể chất, tâm lý do phải xoay xở giữa sự nghiệp và con cái. Nguy cơ thiếu hụt sắt, canxi và vitamin D chủ yếu liên quan đến sinh lý, lối sống và thay đổi hormone. Biểu hiện bằng các triệu chứng như đau lưng, đau đầu gối. Ở giai đoạn trưởng thành, phụ nữ cần khoảng 800 mg canxi một ngày, từ 51 tuổi trở lên là 1.000 mg một ngày.

Thói quen ngồi 8-9 tiếng mỗi ngày tại nơi làm việc cũng có hại cho sức khỏe. Phái đẹp nên đứng dậy đi bộ hoặc đứng một lúc tại chỗ để giảm tác động tiêu cực của việc ngồi quá lâu. Hãy theo dõi chu kỳ kinh để phát hiện sớm rối loạn nội tiết, khám phụ khoa định kỳ 6-12 tháng một lần, tầm soát ung thư cổ tử cung theo khuyến cáo.

Từ 45 đến 60 tuổi

Mãn kinh gây ra thay đổi về nội tiết tố, dẫn đến bốc hỏa, rối loạn giấc ngủ, giảm mật độ xương, loãng xương, các vấn đề tim mạch. Phái đẹp nên kiểm tra mật độ khoáng xương định kỳ, tập thể dục thường xuyên để duy trì sức khỏe tốt. Tâm trạng thất thường, bốc hỏa, khó ngủ kéo dài là những triệu chứng thường gặp khi mãn kinh. Trong trường hợp này, phụ nữ nên đến bác sĩ để được tư vấn phương pháp giảm khó chịu.

Để bảo vệ sức khỏe, mỗi người nên trang bị kiến thức dinh dưỡng, bài tập phù hợp với thể trạng. Phụ nữ ở độ tuổi này cũng nên bổ sung thực phẩm giàu sắt như rau lá xanh, thịt bò, củ dền, các loại hạt. Ăn món giàu chất xơ có thể nuôi dưỡng vi khuẩn đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa. Ngũ cốc nguyên hạt, đậu, trái cây giúp ngăn táo bón, cải thiện quá trình trao đổi chất. Các sản phẩm từ sữa, đậu, trứng, cá, rau củ, nước ép... cung cấp canxi. Tắm nắng vào sáng sớm giúp cơ thể hấp thụ vitamin D, phòng nhiều bệnh.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)