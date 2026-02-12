Lưu ý an toàn khi trẻ đi máy bay, tàu xe dịp Tết

Phụ huynh nên kiểm tra sức khỏe của trẻ trước chuyến đi, chuẩn bị thuốc, đồ dùng cần thiết, cho trẻ ăn uống hợp lý để hạn chế say tàu xe.

Dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu di chuyển tăng cao, nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ về quê, đi du lịch hoặc thăm người thân bằng máy bay, tàu hỏa, ô tô đường dài. Thạc sĩ, bác sĩ Thân Thị Thùy Linh, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, khuyên phụ huynh cần chuẩn bị kỹ lưỡng để chuyến đi an toàn và hạn chế tối đa rủi ro cho trẻ.

Đánh giá sức khỏe của trẻ trước chuyến đi

Trẻ đang mắc bệnh cấp tính như nhiễm trùng hô hấp, tiêu chảy cấp, nôn ói hoặc sốt chưa rõ nguyên nhân không nên di chuyển đường dài. Cha mẹ nên cho trẻ đi tới các cơ sở y tế để được khám, điều trị ổn định các bệnh lý cấp tính.

Cha mẹ cần theo dõi sát dấu hiệu bất thường như sốt, ho, sổ mũi, khó thở, tiêu chảy, nôn ói hoặc mệt mỏi kéo dài. Nếu trẻ vừa tiêm vaccine, mới phẫu thuật hoặc đang trong giai đoạn hồi phục bệnh, phụ huynh cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi đi xa.

Lựa chọn phương tiện di chuyển phù hợp

Mỗi phương tiện có ưu điểm riêng. Máy bay giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm mệt mỏi, tuy nhiên sự thay đổi áp suất khi cất, hạ cánh có thể gây ù tai, khó chịu, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Để giảm khó chịu khi đi máy bay, phụ huynh có thể cho trẻ bú mẹ, bú bình, uống nước hoặc ngậm ti giả trong thời điểm này. Trẻ lớn có thể nhai kẹo cao su (nếu phù hợp độ tuổi), ngáp hoặc uống từng ngụm nước nhỏ giảm cảm giác ù tai.

Tàu hỏa và ô tô cho phép chủ động dừng nghỉ nhưng thời gian di chuyển dài, dễ gây mệt mỏi. Phụ huynh nên lựa chọn khung giờ phù hợp với nhịp sinh học của trẻ, ưu tiên thời điểm trẻ dễ ngủ để giảm quấy khóc.

Khi đi ô tô, trẻ cần được ngồi ghế an toàn phù hợp với độ tuổi, cân nặng. Vị trí ngồi ghế sau an toàn hơn trong các tình huống va chạm, phù hợp với quy định an toàn giao thông hiện hành. Trẻ không nên đứng, chạy nhảy khi phương tiện đang di chuyển.

Chuẩn bị thuốc và đồ dùng y tế

Phụ huynh nên mang theo một túi thuốc cơ bản gồm thuốc hạ sốt, dung dịch bù nước điện giải, thuốc chống say xe, nhiệt kế, nước muối sinh lý để vệ sinh mũi họng. Trẻ có bệnh mạn tính như hen suyễn, tim bẩm sinh, dị ứng cần mang theo hồ sơ y tế, đơn thuốc, chuẩn bị phương án xử trí khi có tình huống phát sinh. Phụ huynh lưu ý quy định chỉ được mang chất lỏng không quá 100 ml mỗi bình lên máy bay.

Ăn uống hợp lý

Không nên bắt trẻ nhịn ăn hoặc ăn quá no trước khi lên máy bay, tàu hoặc xe. Ăn quá no dễ gây buồn nôn, nôn ói, trong khi nhịn ăn khiến trẻ đói, mệt, quấy khóc. Cha mẹ nên cho bé ăn lượng vừa phải, thức ăn dễ tiêu trước chuyến đi khoảng 1-2 giờ. Trẻ bú mẹ nên duy trì cữ bú như bình thường. Với trẻ lớn hơn, cha mẹ nên chuẩn bị sẵn thức ăn phù hợp, hạn chế mua đồ ăn dọc đường không rõ nguồn gốc.

Phòng ngừa lây nhiễm nơi đông người

Trẻ nhỏ có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện dễ mắc bệnh hơn người lớn, nên đeo khẩu trang phù hợp, giữ ấm cổ, ngực, bàn chân khi thời tiết lạnh. Người lớn rửa tay cho trẻ thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

Cha mẹ nên mang theo các dung dịch sát khuẩn tay nhanh bỏ túi để dễ dàng vệ sinh tay cho cả gia đình sau khi chạm vào các bề mặt nơi công cộng. Giữ khoảng cách phù hợp và hạn chế để trẻ tiếp xúc gần với người đang ho, hắt hơi nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm.

Phụ huynh lưu ý cho trẻ đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn tay để phòng ngừa lây bệnh truyền nhiễm khi di chuyển dịp Tết. Ảnh được tạo bởi AI

Cho trẻ vận động và nghỉ ngơi hợp lý

Trẻ phải ngồi hoặc nằm yên quá lâu dễ mệt mỏi, cáu gắt. Cha mẹ nên tranh thủ các điểm dừng để cho trẻ xuống xe, vận động nhẹ, đi lại, uống nước... dưới sự giám sát của người lớn.

Khi đi máy bay, cha mẹ có thể cho trẻ đứng dậy, đi lại trong khoang (nếu an toàn) để giảm khó chịu, giúp lưu thông máu. Không để trẻ tự ý chạy nhảy trong khu vực đông người. Nên ghi thông tin liên lạc của cha mẹ vào thẻ đeo hoặc túi áo của trẻ lớn để phòng trường hợp con bị lạc. Nên bế trẻ nhỏ đúng cách, giữ chắc vùng đầu và cổ để hạn chế rung lắc và va chạm khi phương tiện phanh gấp.

Để giảm nguy cơ say xe, cha mẹ nên cho trẻ ngồi ở vị trí ít rung lắc, thông thoáng. Trẻ dùng thuốc chống say theo chỉ định của bác sĩ về liều lượng và độ tuổi. Theo bác sĩ Linh, trường hợp bé quấy khóc khi đi tàu xe có thể do trẻ say xe hoặc sợ hãi khi bước vào không gian đông đúc. Cha mẹ nên trò chuyện, ôm ấp, chỉ cho con cảnh vật xung quanh.

Sau khi kết thúc chuyến đi, cha mẹ nên tiếp tục theo dõi sức khỏe của trẻ. Nếu bé có dấu hiệu sốt cao, ho nhiều, thở nhanh, tiêu chảy kéo dài, nôn ói liên tục hoặc quấy khóc bất thường, cần đưa trẻ đi khám sớm.

Trịnh Mai