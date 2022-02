Lối sống ảnh hưởng xấu đến xương khớp

Những thói quen xấu hằng ngày như ngồi lâu, hút thuốc, ăn mặn… có thể gây ra những căn bệnh về xương khớp và khiến sức khoẻ suy giảm.

Khi nói đến bệnh xương khớp, có một số yếu tố nguy cơ như bệnh sử của gia đình, tuổi tác hay sắc tộc mà bạn không thể thay đổi. Tuy nhiên, có nhiều thói quen trong cuộc sống mà bạn có thể tránh nhằm giảm tỷ lệ loãng xương và bảo vệ sức khỏe xương khớp của mình. Hãy bắt đầu bằng cách loại bỏ những thói quen xấu dưới đây khỏi thói quen hàng ngày của bạn.

Hút thuốc lá

Những người sử dụng thuốc lá có mật độ xương thấp hơn so với người bình thường, theo Viện Y tế Quốc gia về Bệnh loãng xương và Các bệnh xương liên quan thuộc Trung tâm Tài nguyên Quốc gia Mỹ. Một phần là do hút thuốc tạo ra các gốc tự do, giết chết các tế bào tạo xương, Edward Domurat, bác sĩ nội tiết của Trung tâm Y tế Kaiser Permanente South Bay ở thành phố Habor, California, giải thích. Hút thuốc cũng thúc đẩy sản xuất hormone căng thẳng cortisol làm yếu xương và cản trở việc sản xuất hormone calcitonin giúp tạo xương.

Nếu bạn bị gãy xương, hút thuốc có thể làm chậm quá trình hồi phục bằng cách gây hại các mạch máu, hạn chế khả năng vận chuyển oxy của cơ thể.

Ít vận động

Những người ít vận động có nguy cơ bị mất xương nhanh hơn. Giống như cơ bắp, xương của bạn trở nên dày đặc và phát triển mạnh hơn khi bạn tập thể dục, đặc biệt là khi thực hiện các hoạt động như đi bộ, leo cầu thang và nâng tạ, đòi hỏi nhiều sức lực. Ngoài ra, tập thể dục có thể giúp tăng cường khả năng giữ thăng bằng và sự linh hoạt, giúp giảm nguy cơ té ngã.

Ăn mặn

Theo Viện Linus Pauling tại Đại học Bang Oregon, khi việc hấp thụ muối tăng lên, cơ thể sẽ giải phóng nhiều canxi hơn trong nước tiểu. Trên thực tế, phụ nữ trưởng thành có thể mất 1% mật độ xương mỗi năm dù chỉ ăn thêm một gram muối mỗi ngày. Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị mọi người nên ăn ít hơn 2.300 miligam muối mỗi ngày, trong khi hầu hết người lớn chỉ nên ăn không quá 1.500 miligam muối mỗi ngày.

Uống nhiều bia rượu

Giống như hút thuốc, rượu làm tăng sản xuất hormone cortisol của cơ thể. Uống rượu cũng làm giảm nồng độ hormone testosterone và estrogen, làm xương yếu đi.

Bên cạnh đó, rượu không chỉ làm giảm mật độ xương mà uống quá nhiều trong một lần còn làm tăng nguy cơ ngã và gãy xương.

Ở trong nhà cả ngày

Nếu không có vitamin D, xương của chúng ta có thể trở nên mỏng và giòn. Một trong những nguồn cung cấp chính vitamin D được cơ thể sản xuất ra sau khi bạn tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Vì vậy, nếu bạn không dành đủ thời gian ở ngoài trời, bạn có thể bị thiếu chất dinh dưỡng này. Nếu bạn không thể ra ngoài trời để bổ sung vitamin D hàng ngày, hãy cố gắng ăn các thực phẩm như cá hồi, lòng đỏ trứng và thực phẩm tăng cường vitamin D.

Bỏ qua thực phẩm bổ sung

Canxi và vitamin D rất cần thiết cho sức khỏe của xương. Tuy nhiên, nhiều người trưởng thành không uống đủ sữa giàu canxi và không muốn tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, do lo sợ nguy cơ ung thư da.

Do đó, để đảm bảo hấp thu đủ cả hai chất dinh dưỡng này, hãy bắt đầu bổ sung canxi và vitamin D.

