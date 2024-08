Lợi ích khi phái đẹp giảm cân sau tuổi 50

Phụ nữ sau tuổi 50 thường bị tăng cân do thay đổi nội tiết và trao đổi chất chậm lại, khi giảm cân có thể giúp vóc dáng thon gọn, giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh.

Dù tăng cân sau tuổi 50 phổ biến nhưng nó cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, làm nặng hơn các triệu chứng mãn kinh, tăng nguy cơ béo phì, mắc các bệnh như tiểu đường, đột quỵ... Dưới đây là một số lợi ích khi phụ nữ giảm cân.

Giảm nguy cơ mất trí nhớ

Béo phì ở tuổi 50 có liên quan đến tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Nguyên nhân là do mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột với não khi già đi có mối liên hệ. Sự phát triển của các vi khuẩn có hại trong ruột ảnh hưởng đến sức khỏe não bộ, thậm chí có liên quan đến bệnh thoái hóa thần kinh. Phái đẹp ăn nhiều trái cây, rau xanh và thực phẩm giàu chất xơ có thể giúp giảm cân, cân bằng đường ruột, não khỏe mạnh hơn trong thời kỳ mãn kinh.

Giảm tần suất bốc hỏa

Những cơn bốc hỏa xảy ra trong giai đoạn mãn kinh, phổ biến nhất ở phụ nữ trên 50 tuổi, gây cảm giác khó chịu. Tăng cân khiến cơ thể nặng nề, dễ khiến các triệu chứng này nặng hơn. Phái đẹp càng có chỉ số khối cơ thể (BMI) cao càng có nhiều khả năng gặp các triệu chứng mãn kinh từ trung bình đến nặng thường xuyên hơn.

Giảm đau khớp

Viêm xương khớp là tình trạng lớp sụn đệm và bảo vệ xương bị mòn theo thời gian, khiến các xương cọ xát vào nhau, dễ sưng, cứng và đau. Tăng cân làm trầm trọng thêm tình trạng viêm xương khớp, tạo thêm áp lực lên khớp, gây đau nhiều hơn. Viêm khớp và sụn bị tổn thương không phải là tình trạng có thể hồi phục được. Tuy nhiên, giảm cân góp phần giảm áp lực lên khớp, nhờ đó giảm các triệu chứng, giúp đi lại dễ dàng và ít đau hơn.

Giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư

Ung thư do ảnh hưởng của hormone nữ như ung thư vú có thể xuất hiện ở phụ nữ trên 50 tuổi do tăng cân. Các hormone như estrogen được lưu trữ trong chất béo, do đó béo phì ở phụ nữ mãn kinh có liên quan đến nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn.

Béo phì cũng có liên quan đến giảm chức năng gan. Trong khi gan đóng vai trò quan trọng trong việc lọc các hóa chất độc hại như chất ô nhiễm môi trường, chất độc gây ung thư. Cùng với tỷ lệ ung thư cao hơn do tuổi tác, gan hoạt động kém do béo phì cũng góp phần vào nguy cơ này.

Để giảm cân lành mạnh sau 50 tuổi, phái đẹp nên tăng cường hoạt động thể chất, duy trì bài tập cường độ cao như chạy bộ, squat, nâng tạ 3-4 lần mỗi tuần. Cùng với đó, phụ nữ giảm lượng calo từ đồ ngọt, đồ chiên rán, thức ăn nhanh; tăng cường chất xơ từ ngũ cốc nguyên hạt, rau củ quả... Kiểm soát stress bằng tập yoga, thiền và ngủ đủ giấc cũng góp phần phòng tránh tăng cân ở tuổi này.

Bảo Bảo (Theo Livestrong)