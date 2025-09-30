Lợi ích khi đi bộ 6-6-6 giúp giảm cân

Đi bộ vào 6 giờ sáng hoặc tối trong vòng 60 phút mỗi ngày giúp đốt cháy nhiều calo hơn, tăng cường trao đổi chất, có tác dụng giảm cân.

Đi bộ 6-6-6 là đi bộ tổng cộng 60 phút, vào lúc 6 giờ sáng hoặc 6 giờ chiều. Để tối đa hóa lợi ích, người tập nên thêm 6 phút khởi động trước khi đi bộ và 6 phút thả lỏng sau đó. Thói quen này giúp tăng cường hiệu quả đi bộ hàng ngày, cải thiện cả thể chất và sức khỏe tổng thể, thúc đẩy giảm cân.

Đốt cháy calo

Đi bộ trong 60 phút hoặc chạy bộ đốt cháy 107 calo. Con số này có thể thay đổi tùy thuộc vào cân nặng, giới tính và độ tuổi của mỗi người. Khi đi bộ, cơ thể sử dụng năng lượng để cung cấp năng lượng cho cơ bắp, hỗ trợ chuyển động và duy trì thăng bằng. Càng đi bộ nhiều, bạn càng đốt cháy nhiều calo hơn để giảm cân.

Tăng cường trao đổi chất

Thói quen đi bộ 6-6-6 giúp tăng cường trao đổi chất. Đi bộ làm tăng nhịp tim và vận động cơ bắp, giúp cơ thể xử lý năng lượng hiệu quả hơn, dẫn đến quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh đồng nghĩa lượng chất béo được đốt cháy hiệu quả hơn.

Giảm căng thẳng

Căng thẳng gây tăng cân nhanh do thúc đẩy cơ thể giải phóng cortisol, một loại hormone có thể kích thích cảm giác đói, thèm đồ ăn không lành mạnh, gián đoạn giấc ngủ. Đi bộ thường xuyên, nhất là theo lịch trình cố định như bài tập 6-6-6 làm giảm nồng độ cortisol và giảm căng thẳng. Các bài tập giải phóng endorphin, hormone tạo cảm giác dễ chịu, tốt cho tâm trạng.

Cải thiện độ nhạy insulin

Thói quen đi bộ 6-6-6 có thể cải thiện độ nhạy insulin, giúp cơ thể xử lý glucose hiệu quả hơn để tạo năng lượng thay vì dự trữ dưới dạng mỡ, từ đó kiểm soát cân nặng. Nó cũng có thể ngăn ngừa tình trạng tích tụ mỡ thừa, nhất là vùng bụng.

Tốt cho tiêu hóa

Đi bộ có lợi cho tiêu hóa bằng cách kích thích các cơ của đường tiêu hóa, thức ăn di chuyển trơn tru trong hệ tiêu hóa. Thói quen đi bộ 6-6-6 trong 60 phút một lần, góp phần giảm đầy hơi, táo bón và khó chịu. Đường ruột khỏe mạnh hỗ trợ quá trình trao đổi chất diễn ra, khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng tốt, có lợi cho người giảm cân.

Tăng cường giấc ngủ sâu

Thói quen này còn có thể nâng cao chất lượng giấc ngủ bằng cách điều hòa chu kỳ giấc ngủ và thúc đẩy sản xuất melatonin. Giấc ngủ sâu rất quan trọng cho việc giảm cân và giảm mỡ, vì đây là lúc cơ thể phục hồi và đốt cháy mỡ. Giấc ngủ ngon còn có tác dụng cân bằng hormone gây đói, giảm cảm giác thèm ăn.

Người béo phì, thừa cân có thể áp dụng một số bài tập đi bộ khác như đi bộ nhanh nhằm tăng nhịp tim và đốt cháy nhiều calo hơn so với đi bộ thông thường. Đi bộ hình số 8 yêu cầu người đi liên tục thay đổi hướng đi, tác động đến nhiều cơ khác nhau và thử thách khả năng giữ thăng bằng. Đi lùi tác động đến nhiều cơ, nhất là ở chân và mông, cải thiện tư thế, đốt cháy nhiều calo hơn. Đi bộ trên đường dốc như đi lên dốc hoặc trên máy chạy bộ có chế độ nghiêng giúp phần thân dưới hoạt động mạnh hơn, hỗ trợ đốt cháy calo hiệu quả, làm săn chắc chân và mông.

Anh Chi (Theo Eating Well)