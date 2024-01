Lợi ích khi ăn trái cây họ cam quýt

Trái cây có múi rất bổ dưỡng, cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và hợp chất thực vật giúp cơ thể khỏe mạnh.

Ăn trái cây là thói quen lành mạnh, giúp kháng viêm, phòng ngừa các bệnh mạn tính, tốt cho tiêu hóa, làm đẹp da, hỗ trợ giảm cân. Dưới đây là lý do nên ăn cam, bưởi, quýt... thường xuyên.

Giàu vitamin và hợp chất thực vật

Trái cây họ cam quýt cung cấp vitamin C tăng cường hệ thống miễn dịch và giữ cho làn da mịn màng, đàn hồi. Ăn các loại trái cây này thường xuyên có thể hỗ trợ sản xuất collagen. Một trái cam cỡ vừa có thể cung cấp đủ lượng vitamin C cơ thể cần trong một ngày.

Loại trái cây này cũng giàu hợp chất thực vật, vitamin và khoáng chất khác như vitamin nhóm B, kali, phốt pho, đồng. Chúng có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa.

Hợp chất thực vật polyphenol có trong cam quýt hỗ trợ chống virus xâm nhập vào cơ thể, từ đó ngăn ngừa nhiễm trùng, cảm lạnh.

Trái cây có múi như cam cung cấp nhiều vitamin C cho cơ thể. Ảnh: Freepik

Chứa chất xơ tốt

Trái cây họ cam quýt cung cấp chất xơ hòa tan, có thể làm tăng lượng lợi khuẩn trong đường ruột, tăng sức đề kháng và chống viêm. Người giảm cân thường ăn thực phẩm giàu chất xơ vì giúp no lâu, giảm cảm giác thèm ăn, kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn.

Rối loạn tiêu hóa là vấn đề sức khỏe phổ biến ở trẻ em do hệ tiêu hóa còn non yếu và dễ bị tổn thương. Uống nước cam hoặc ăn cam tươi tốt cho tiêu hóa và thúc đẩy hấp thụ chất dinh dưỡng.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Cam, bưởi chứa nhiều vitamin C, tham gia vào quá trình chống xơ vữa động mạch. Vitamin C giữ vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen, duy trì đàn hồi cho da, mô liên kết, xương và mạch máu. Thiếu vitamin C có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe liên quan đến da, xương.

Chất xơ hòa tan và flavonoid trong trái cây góp phần cải thiện mức cholesterol tốt, giảm cholesterol xấu và chất béo trung tính.

Bảo vệ não

Hợp chất flavonoid trong trái cây họ cam quýt có thể ngăn ngừa các bệnh thoái hóa thần kinh như bệnh Alzheimer, Parkinson. Flavonoid có khả năng chống viêm, chống lại tác nhân khiến hệ thần kinh suy giảm. Cam, quýt giàu vitamin, folate, kali góp phần bảo vệ cơ thể phòng ngừa đột quỵ.

Cam rất giàu thành phần carotenoid và vitamin A. Những chất này tăng cường thị lực, tốt cho người gặp những vấn đề về thoái hóa điểm vàng.

Trái cây họ cam quýt tốt cho sức khỏe nhưng cũng có thể có một số nhược điểm. Lượng axit trong cam không tốt cho men răng, bưởi dễ tương tác với một số loại thuốc.

Lê Nguyễn (Theo Healthline)