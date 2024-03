Lợi ích khi ăn ớt chuông

Ăn ớt chuông thường xuyên giúp mắt sáng khỏe, tăng cường miễn dịch và giảm nguy cơ thiếu máu.

Ớt chuông ít calo, giàu vitamin C, các chất chống oxy hóa bao gồm capsanthin, violaxanthin, lutein, quercetin và luteolin. Những hợp chất thực vật này mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Chống lại tổn thương tế bào

Ớt chuông chứa sắc tố tự nhiên là lycopene giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Các gốc tự do là những hợp chất có thể gây hại tế bào, tạo ra stress oxy hóa có thể dẫn đến bệnh tật. Lycopene cũng có trong dưa hấu, cà chua, ổi và bưởi.

Tốt cho mắt

Ớt chuông màu vàng và cam chứa hai sắc tố tự nhiên gọi là zeaxanthin và lutein. Chúng có trong nhiều loại thực phẩm có màu vàng, cam tự nhiên như dưa, cà rốt, trứng và cá hồi.

Lutein và zeaxanthin được tìm thấy ở điểm vàng xung quanh võng mạc của mắt, với tác dụng giúp bảo vệ khỏi ánh sáng xanh. Những sắc tố này hỗ trợ chống lại bệnh đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

Tăng miễn dịch

Vitamin C trong ớt chuông góp phần xây dựng khả năng miễn dịch và kiểm soát huyết áp, giúp ích cho chức năng nhận thức khi già đi.

Cơ thể sản xuất collagen tự nhiên và giảm dần khi lớn tuổi. Chế độ ăn nhiều đường bổ sung, thực phẩm chế biến sẵn có thể dẫn đến lão hóa sớm do góp phần vào quá trình gọi là glycation, làm giảm sự luân chuyển collagen. Điều này cũng cản trở khả năng tương tác của collagen với các tế bào, protein xung quanh. Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong sản xuất collagen, chậm quá trình lão hóa.

Ớt chuông chứa nhiều chất dinh dưỡng, tăng cường miễn dịch. Ảnh: Freepik

Sắt cần thiết để tạo ra tế bào hồng cầu, vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Loại sắt heme được cơ thể hấp thụ tốt hơn và được tìm thấy trong gan, thịt, gia cầm, hải sản. Sắt không phải heme thường có trong các loại đậu, quả hạch, hạt và một số loại rau như rau bina, khoai tây. Vitamin C hỗ trợ cơ thể dung nạp sắt tốt hơn.

Hệ miễn dịch khỏe mạnh giúp cơ thể chống lại bệnh tật. Ớt chuông chứa một lượng lớn vitamin A góp phần tăng cường hệ thống miễn dịch. Vitamin A cũng góp phần xây dựng các tế bào quan trọng chống lại nhiều bệnh truyền nhiễm.

Giảm trầm cảm

Vitamin B6 cải thiện tâm trạng, giảm nguy cơ trầm cảm. Chúng có thể được sử dụng như chất bổ sung để giảm các triệu chứng trầm cảm. Vitamin này cần thiết cho hơn 100 phản ứng enzyme khác nhau, hỗ trợ hình thành huyết sắc tố, nằm trong tế bào hồng cầu, có nhiệm vụ vận chuyển oxy từ phổi đi khắp cơ thể.

Tăng cường trao đổi chất

Hợp chất tự nhiên gcapsanthin tạo ra màu đỏ của thực phẩm, được tìm thấy trong ớt chuông, ớt tươi, ớt bột. Tiêu thụ capsanthin có thể giúp trao đổi chất tốt hơn, giảm viêm và giảm cân. Chúng cũng làm tăng cholesterol tốt, hạn chế mảng bám trong động mạch và loại bỏ cholesterol có hại.

Giảm huyết áp

Ớt chuông chứa sắc tố màu tự nhiên là quercetin hoạt động như chất chống oxy hóa trong cơ thể. Quercetin mang đến nhiều lợi ích sức khỏe bao gồm chống viêm, chống tế bào ung thư, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, hạ huyết áp.

Lê Nguyễn (Theo Eat this, Not that)