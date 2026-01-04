Lợi ích khi ăn mãng cầu xiêm thường xuyên

Mãng cầu xiêm giàu vitamin C, kali, magie và các chất chống oxy hóa, mang lại nhiều lợi ích cho hệ tiêu hóa, miễn dịch và sức khỏe tim mạch.

Cung cấp nhiều chất xơ

Mãng cầu xiêm chứa lượng chất xơ dồi dào, cải thiện tiêu hóa và hạn chế táo bón. Chất xơ còn góp phần hạ cholesterol, ổn định đường huyết, tạo cảm giác no lâu và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Người trưởng thành cần khoảng 25-38 g chất xơ mỗi ngày.

Giàu chất chống oxy hóa

Mãng cầu xiêm cung cấp nhiều chất chống oxy hóa, có vai trò bảo vệ tế bào trước tác hại của các gốc tự do. Khi gốc tự do tích tụ quá mức, cơ thể dễ bị stress oxy hóa, làm tăng nguy cơ lão hóa sớm, bệnh tật và tổn thương lipid, protein, DNA.

Tăng cường miễn dịch

100 g thịt quả mãng cầu xiêm có khoảng 91 mg vitamin C. Hàm lượng vitamin C cao góp phần tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh. Nhu cầu vitamin C khuyến nghị ở người trưởng thành là 75-90 mg mỗi ngày.

Cải thiện sức khỏe khớp

100 g mãng cầu xiêm chứa khoảng 53 mg magie. Khoáng chất này duy trì cân bằng nước trong cơ thể, hỗ trợ đào thải axit khỏi khớp, nhờ đó làm giảm các triệu chứng viêm khớp và thấp khớp.

Có lợi cho tim mạch

Kali và magie trong mãng cầu xiêm đóng vai trò quan trọng đối với chức năng tim mạch. Kali tham gia điều hòa huyết áp bằng cách hạn chế tác động của natri, trong khi magie góp phần ổn định nhịp tim và giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ. Các axit béo thiết yếu như axit linoleic và oleic hỗ trợ điều chỉnh lipid máu, hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch.

Chống viêm

Các chất chống oxy hóa trong mãng cầu xiêm có khả năng trung hòa gốc tự do, từ đó làm giảm stress oxy hóa - yếu tố liên quan đến viêm mạn tính trong cơ thể.

Ổn định huyết áp

Huyết áp cao kéo dài làm tăng nguy cơ bệnh tim và nhồi máu cơ tim. Kali trong mãng cầu xiêm hỗ trợ đào thải natri, giảm áp lực lên thành mạch máu, nhờ đó ổn định huyết áp.

Cách chọn mãng cầu xiêm: Nên chọn quả có gai nở to, mềm, khoảng cách gai rộng; vỏ xanh sáng hoặc vàng nhạt, căng bóng và hơi mềm khi ấn tay.

Lê Nguyễn (Theo WebMD)