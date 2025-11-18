Lợi ích khi ăn lá đu đủ

Lá đu đủ có khả năng tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa và điều hòa lượng đường trong máu.

Lá đu đủ có vitamin A, B, C, E, enzyme, chất chống oxy hóa (flavonoid, alkaloid, phenolic). Mỗi người có thể sử dụng loại lá này dưới dạng nước ép, trà hay chiết xuất.

Tăng số lượng tiểu cầu và miễn dịch

Một trong những công dụng phổ biến của lá đu đủ là tăng số lượng tiểu cầu, nhất là khi mắc các bệnh nhiễm trùng như sốt xuất huyết, sốt rét. Những hợp chất trong nước ép lá đu đủ kích thích tủy xương sản xuất nhiều tiểu cầu hơn, hỗ trợ cơ thể phục hồi, giảm biến chứng. Lá đu đủ còn giàu vitamin A, C, E giúp tăng cường hệ miễn dịch, nhờ đó thúc đẩy cơ thể chống lại nhiễm trùng, duy trì sức khỏe tổng thể.

Hỗ trợ tiêu hóa, tăng chức năng gan

Lá đu đủ chứa enzyme như papain và chymopapain, giúp phân hủy protein và tiêu hóa trơn tru. Ăn thường xuyên còn giảm táo bón, đầy hơi, đẩy lùi trào ngược axit, cải thiện sức khỏe đường ruột tổng thể.

Loại lá này cũng hỗ trợ chức năng gan bằng cách giải độc, bảo vệ gan khỏi tổn thương do độc tố hoặc gan nhiễm mỡ gây ra. Chiết xuất từ lá đu đủ cũng được sử dụng để điều trị vàng da. Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như flavonoid và vitamin C, có tác dụng giảm viêm, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ cơ thể phục hồi sau nhiễm trùng.

Lá, quả đu đủ đều có nhiều lợi ích với sức khỏe. Ảnh được tạo bởi AI

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết và sức khỏe tim mạch

Loại lá này điều hòa lượng đường trong máu bằng cách cải thiện độ nhạy insulin, có lợi cho người bệnh tiểu đường. Hàm lượng chất xơ, kali và các hợp chất chống oxy hóa trong lá đu đủ cũng có tác dụng giảm cholesterol, duy trì mức huyết áp khỏe mạnh.

Tốt cho làn da, mái tóc

Các chất chống oxy hóa và hợp chất kháng khuẩn có lợi cho da, giảm mụn trứng cá, nám da, chàm, đẩy nhanh quá trình lành vết thương. Enzyme papain hoạt động như chất tẩy tế bào chết, làm sạch lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn. Những dưỡng chất trong loại lá này thúc đẩy cải thiện tuần hoàn máu da đầu, giảm gàu.

Chống viêm

Lá đu đủ có đặc tính kháng viêm tự nhiên, giảm sưng tấy, khó chịu liên quan đến các bệnh như viêm khớp, hen suyễn, viêm ruột. Hàm lượng chất chống oxy hóa góp phần chống lại stress oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa, bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương.

Phụ nữ mang thai và cho con bú, người có tiền sử dị ứng với đu đủ, người bị dị ứng mủ cao su, huyết áp thấp, người có vấn đề về tiêu hóa, đang dùng thuốc chống đông máu nên tham khảo ý kiến bác sĩ khi ăn lá đu đủ.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)