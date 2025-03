Lợi ích khi ăn đu đủ xanh

Đu đủ xanh cung cấp nhiều chất chống oxy hóa, chỉ số đường huyết thấp, giàu kali góp phần cân bằng huyết áp và ổn định lượng đường trong máu.

Hỗ trợ tiêu hóa

100 g đu đủ xanh có 10,8 g carbohydrate, 1,7 g chất xơ, 20 mg canxi, 182 mg kali, giàu vitamin C, E, A, beta-carotene... Thực phẩm này chứa papain - một loại enzyme tiêu hóa giúp phân hủy protein thành các thành phần nhỏ và dễ hấp thụ hơn. Điều này có thể làm giảm đầy hơi, khó tiêu, táo bón, đồng thời thúc đẩy đường ruột khỏe mạnh.

Tăng cường chức năng miễn dịch

Vitamin A, C, E trong thực phẩm góp phần tăng cường đề kháng, bảo vệ cơ thể khỏi nhiều loại nhiễm trùng, bệnh tật khác nhau bằng cách chống lại các gốc tự do. Các gốc tự do là những phân tử không ổn định có thể gây tổn thương tế bào, làm suy yếu hệ thống miễn dịch.

Hỗ trợ giảm cân

Đu đủ xanh giàu chất xơ, ít calo, giúp no lâu hơn, từ đó có thể giảm ăn vặt không cần thiết. Thực phẩm này có lợi cho người béo phì giảm cân.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Hàm lượng kali trong loại quả này góp phần điều hòa huyết áp, trong khi chất xơ, chất chống oxy hóa có thể giảm cholesterol xấu. Điều này có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim, cải thiện sức khỏe tổng thể.

Điều chỉnh lượng đường trong máu

Thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) thấp, hàm lượng chất xơ cao như đu đủ góp phần kiểm soát đường huyết. Người bệnh tiểu đường ăn đu đủ xanh góp phần ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến.

Có lợi cho gan

Hầu hết lợi ích của đu đủ xanh đều đến từ chất chống oxy hóa, hỗ trợ ngăn ngừa quá trình oxy hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Đây là tình trạng mỡ thừa tích tụ trong tế bào gan, gây viêm và tổn thương gan. Bệnh thường diễn tiến âm thầm trong thời gian dài, không có triệu chứng rõ ràng.

Giảm viêm

Một số chất như papain và chymopapain có thể chống lại tình trạng viêm trong cơ thể. Điều này có lợi cho người bị viêm khớp hoặc các tình trạng viêm khác. Đây là lý do đu đủ xanh trở thành lựa chọn ăn kiêng phổ biến.

Tăng cường năng lượng

Một trong những lợi ích chính của đu đủ xanh là tăng cường năng lượng. Enzyme có trong món ăn này cải thiện tiêu hóa, hấp thụ chất dinh dưỡng, tối ưu hóa sản xuất năng lượng. Điều này có thể giúp cải thiện chức năng trao đổi chất tổng thể, cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Giảm đau bụng kinh

Papain trong đu đủ xanh có thể kích thích sản xuất estrogen, một loại hormone điều hòa chu kỳ kinh nguyệt. Điều này có lợi cho phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt không đều. Các đặc tính chống viêm của loại quả này giảm viêm tử cung, làm dịu cơn đau bụng kinh. Các vitamin và enzyme góp phần phục hồi làn da bị tổn thương, làm chậm các dấu hiệu lão hóa.

Lê Nguyễn (Theo Health Shots)