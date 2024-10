Lợi ích khi ăn hạt hướng dương

Hạt hướng dương giàu protein thực vật, chất xơ và chất béo lành mạnh hỗ trợ sức khỏe tim mạch, cải thiện làn da, tăng cường hệ thống miễn dịch.

Cung cấp protein thực vật

28 g hạt hướng dương chứa 7 g protein thực vật, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, kiểm soát cân nặng, giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính. Đây là là lựa chọn phù hợp cho người ăn chay để cung cấp protein cho cơ thể. Hạnh nhân chứa chất béo tốt nên là món ăn nhẹ lành mạnh, tạo cảm giác no lâu.

Hỗ trợ làn da khỏe mạnh

Vitamin E trong hạt hướng dương giúp bảo vệ da khỏi tác hại do tia UV và các chất ô nhiễm từ môi trường. Axit béo thiết yếu trong hạt hướng dương góp phần giữ cho da luôn đủ nước, sáng khỏe. Loại vitamin này cũng cải thiện sức khỏe tổng thể bằng cách hỗ trợ hệ miễn dịch, giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính liên quan đến lão hóa.

Ăn ít hơn

Hạt hướng dương có thể giúp kiểm soát khẩu phần ăn và giảm lượng calo nạp vào. Bởi chúng có nhiều chất béo, giàu calo, 35 g hạt hướng dương có khoảng 205 calo. Ăn hạt chưa tách vỏ giúp bạn ăn chậm hơn, kiểm soát khẩu phần tốt hơn.

Giàu chất xơ

Chất xơ trong hạt hướng dương giúp cơ thể cảm thấy no lâu, cải thiện mức cholesterol, sức khỏe tim mạch. Chất xơ ngăn ngừa táo bón, hỗ trợ nhu động ruột hoạt động đều đặn, tốt cho tiêu hóa.

Có hàm lượng magiê cao

Magiê là khoáng chất quan trọng đảm nhận một số chức năng trong cơ thể, góp phần điều hòa thần kinh, ngăn chuột rút, điều chỉnh tâm trạng. Khoáng chất này góp phần thư giãn các thành mạch máu, có thể giúp giảm huyết áp. Magiê cũng quan trọng đối với sức khỏe xương, tăng mật độ khoáng xương, làm giảm tỷ lệ gãy xương. Chúng cần thiết để thúc đẩy quá trình hấp thụ canxi.

Chống lại tình trạng viêm

Vitamin E là chất chống oxy hóa mạnh chống lại tình trạng viêm trong cơ thể, bảo vệ các tế bào khỏi stress oxy hóa. Quá trình stress oxy hóa là sự mất cân bằng giữa các gốc tự do và chất chống oxy hóa trong cơ thể. Khi có nhiều gốc tự do hơn mức mà chất chống oxy hóa có thể giữ cân bằng, các gốc tự do bắt đầu gây hại cho mô mỡ, DNA, protein.

Loại hạt này cũng chứa selen quan trọng cho sức khỏe miễn dịch. Khi kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh và ngủ đủ giấc, thành phần này hỗ trợ tăng cường sức đề kháng. Hạt hướng dương cũng có lợi cho tim, là món ăn nhẹ tiện lợi, dễ mang theo nhưng giàu calo. Nếu bạn ăn một lượng calo lớn trong thời gian dài có thể dẫn đến dư thừa năng lượng, gây tăng cân.

Lê Nguyễn (Theo Eat This, Not That)