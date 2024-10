Lý do nên ăn đậu phộng thường xuyên

Đậu phộng giàu protein, chất béo lành mạnh, nhiều loại vitamin và khoáng chất, góp phần tăng cường sức khỏe tim mạch, phục hồi cơ bắp sau tập luyện.

Bổ sung protein

100 g đậu phộng có khoảng 25 g protein. Protein cung cấp năng lượng cho cơ thể, là thành phần giúp tạo nên các kháng thể chống lại nhiễm trùng. Chúng hỗ trợ hàng nghìn phản ứng sinh hóa được diễn ra bên trong và bên ngoài tế bào. Các axit amin trong đậu phộng góp phần phục hồi, phát triển cơ bắp. Thực phẩm này thường có trong bữa ăn của những người ăn chay.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Bổ sung các loại hạt như đậu phộng vào chế độ ăn uống cân bằng cũng giúp bảo vệ tim. Nhiều chất béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa trong hạt đậu có lợi cho sức khỏe tim mạch. Chúng thúc đẩy cơ thể giảm cholesterol xấu, tăng cholesterol tốt, giảm nguy cơ mắc bệnh mạch vành, đột quỵ.

Giàu magiê

Người không bổ sung đủ magiê cho cơ thể nên thêm đậu phộng vào thực đơn ăn uống mỗi ngày. Magiê hỗ trợ sức khỏe xương, chức năng tim mạch, hệ thần kinh khỏe mạnh.

Đậu phộng giàu chất béo lành mạnh, vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe tổng thể. Ảnh: Bùi Thủy

Ổn định cân nặng

Nhờ có hàm lượng dinh dưỡng cao, đậu phộng có thể hữu ích trong việc quản lý cân nặng. Lượng protein và chất xơ cao trong thực phẩm thúc đẩy cảm giác no, từ đó kiểm soát sự thèm ăn, giảm lượng calo tổng thể. Chất béo trong đậu phộng cũng được tiêu hóa chậm, thuận lợi cho quá trình giữ dáng.

Chống viêm

Viêm có liên quan đến nhiều bệnh mạn tính gồm tim mạch, tiểu đường, rối loạn tự miễn dịch. Đậu phộng chứa nhiều chất chống oxy hóa như axit p-coumaric và resveratrol giúp chống lại stress oxy hóa trong cơ thể, giảm viêm.

Cải thiện sức khỏe tiêu hóa

Thực phẩm này hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh bằng cách thúc đẩy nhu động ruột đều đặn, ngăn ngừa táo bón. Chất xơ tốt cho hệ vi sinh đường ruột, tăng cường sức khỏe tiêu hóa, chức năng miễn dịch.

Điều chỉnh lượng đường trong máu

Hàm lượng chất béo, chất xơ cao trong đậu phộng góp phần kiểm soát lượng đường trong máu. Chất béo làm chậm quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến khi tiêu thụ cùng với các loại thực phẩm khác, nhất là món ăn nhiều carbohydrate đơn giản.

Giống như hầu hết các loại hạt khác, đậu phộng cung cấp chất béo tốt cho tim, nhưng chúng cũng chứa nhiều calo. Để tránh tiêu thụ quá nhiều calo, người ăn nên chia khẩu phần, theo dõi cân nặng hoặc lượng calo nạp vào. Hợp chất oxalat trong đậu phộng có thể liên kết với canxi, tạo thành tinh thể canxi oxalat. Ở người mắc bệnh gout hoặc các tình trạng khác, lượng oxalat cao thúc đẩy hình thành sỏi thận, gây đau, khó chịu. Nên chọn loại không ướp muối để nhận nhiều lợi ích từ món ăn.

Lê Nguyễn (Theo Eat This, Not That)