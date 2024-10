6 lợi ích của khoai lang với sức khỏe

Khoai lang chứa nhiều chất xơ, vitamin A, kali giúp bảo vệ mắt và tim mạch, kiểm soát lượng đường trong máu.

Bảo vệ tim

Khoai lang giàu chất xơ và kali. Đây là hai trong số những chất dinh dưỡng quan trọng với sức khỏe tim mạch. Chất xơ có thể ngăn chất béo hấp thụ vào máu, hỗ trợ giảm cholesterol xấu. Trong khi đó, kali giúp giảm huyết áp bằng cách làm giãn thành mạch máu để máu lưu thông tốt hơn. Kiểm soát cholesterol và huyết áp có thể hạn chế nguy cơ phát triển bệnh tim.

Tốt cho mắt

Giống như cà rốt, khoai lang cũng chứa beta-carotene. Chất này hỗ trợ ngăn các gốc tự do để phòng tránh sự tiến triển của nhiều bệnh về mắt như tổn thương võng mạc. Cơ thể chuyển đổi beta-carotene thành vitamin A cần thiết cho thị lực. Chế biến khoai lang với một lượng nhỏ chất béo lành mạnh từ dầu ô liu nguyên chất hoặc quả bơ có lợi cho sức khỏe. Chất béo giúp cơ thể hấp thụ beta-carotene thành vitamin A tốt hơn.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Khoai lang cung cấp nhiều hợp chất thực vật khác nhau hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu. Chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa để giải phóng đường đều đặn vào máu, tránh tình trạng tăng đột biến lượng đường trong máu. Thực phẩm này cũng chứa hợp chất là flavonoid và polyphenol. Chúng thúc đẩy quá trình hấp thụ glucose, cải thiện quá trình tiết insulin, duy trì lượng đường trong máu ổn định.

Chỉ số đường huyết (GI) thấp của khoai lang thấp nên ít làm gia tăng đột biến hoặc sụt giảm lượng đường trong máu. Tùy thuộc vào cách chế biến, khoai lang có GI khác nhau. Ví dụ khoai lang luộc có GI từ thấp đến trung bình, GI cao khi chiên.

Hỗ trợ khả năng miễn dịch

Thiếu hụt vitamin A có thể dẫn đến hệ thống miễn dịch bị suy yếu, nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm cao hơn. Ăn khoai lang thường xuyên để cung cấp đủ nhu cầu vitamin A, duy trì sức đề kháng khỏe mạnh.

Tốt cho đường ruột

Chất xơ cần thiết cho sức khỏe đường ruột, đi qua đường tiêu hóa và lên men trong ruột già. Quá trình này tạo ra vi khuẩn có lợi (probiotic) và các chất chuyển hóa khác như axit béo chuỗi ngắn (SCFA). Probiotic và SCFA thúc đẩy hệ vi sinh đường ruột đa dạng và khỏe mạnh. Ăn nhiều chất xơ giúp đi ngoài đều đặn. Người bị táo bón hãy thử thêm nhiều thực phẩm giàu chất xơ như khoai lang vào chế độ ăn uống.

Phù hợp với nhiều chế độ ăn kiêng

Khoai lang cung cấp carbohydrate bổ dưỡng, phù hợp với kiểu ăn Địa Trung Hải, không chứa gluten, chế độ ăn thực vật. Ăn khoai lang nướng trộn với dầu ô liu, quế rất tốt. Bạn dễ dàng nướng khoai lang trong lò vi sóng vì chỉ mất khoảng 5 phút.

Lê Nguyễn (Theo Eat This, Not That)