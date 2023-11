Lợi ích của vitamin C với sức khỏe phái đẹp

Vitamin C giúp cơ thể sản xuất collagen, giữ làn da tươi trẻ, tăng cường hấp thu sắt và bảo vệ sức khỏe trái tim.

Cơ thể thiếu vitamin C thường có các dấu hiệu như dễ bầm tím, xuất huyết dưới móng, chảy máu chân răng, vết thương lâu lành... Hàm lượng khuyến nghị bổ sung vitamin C hàng ngày cho nữ giới trưởng thành là khoảng 100 mg một ngày.

Sản xuất collagen

Cơ thể sản xuất collagen tự nhiên và giảm dần khi già đi. Chế độ ăn nhiều đường bổ sung, thực phẩm chế biến sẵn có thể dẫn đến lão hóa sớm do góp phần vào quá trình gọi là glycation, làm giảm sự luân chuyển collagen. Điều này cũng cản trở khả năng tương tác của collagen với các tế bào, protein xung quanh.

Tiếp xúc quá nhiều ánh sáng mặt trời có thể giảm sản xuất và khiến collagen phá vỡ nhanh hơn. Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong sản xuất collagen, chậm quá trình lão hóa.

Giúp thai nhi phát triển, tăng cường miễn dịch cho thai phụ

Thai phụ, phụ nữ đang cho con bú cần nhiều vitamin C hơn bình thường. Vitamin C tạo ra collagen cho làn da thai nhi, cần thiết cho quá trình hình thành gân, mạch máu, răng và xương. Vitamin này góp phần tăng cường hệ thống miễn dịch cho thai phụ, hỗ trợ hấp thụ sắt, phòng tránh thiếu máu do thiếu sắt, ngăn rạn da bụng.

Quả cam, quýt có nhiều vitamin C. Ảnh: Freepik

Giảm căng thẳng

Phụ nữ trong chu kỳ kinh nguyệt thường bị căng thẳng. Vitamin C duy trì chức năng và tính toàn vẹn của hệ thống thần kinh trung ương. Vi chất này hỗ trợ hình thành myelin và trưởng thành của các tế bào thần kinh, sửa chữa các tế bào ở đây, hỗ trợ điều chỉnh tâm trạng.

Tăng hấp thu sắt

Sắt cần thiết để tạo ra tế bào hồng cầu, vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Loại sắt heme được cơ thể hấp thụ tốt hơn và thường được tìm thấy trong gan, thịt, gia cầm, hải sản. Sắt không phải heme thường có trong các loại đậu, quả hạch, hạt và một số loại rau như rau bina, khoai tây. Vitamin C giúp cơ thể dung nạp sắt tốt hơn.

Phụ nữ dễ thiếu máu do kinh nguyệt hàng tháng, chế độ ăn. Thiếu máu do thiếu sắt có thể dẫn đến chóng mặt, mệt mỏi, khó thở, đau lưỡi, móng tay dễ gãy. Phụ nữ từ 19 đến 50 tuổi cần 18 mg sắt mỗi ngày. Để nạp đủ sắt, nên ăn hải sản, thịt đỏ, đậu, rau lá xanh đậm, đậu Hà Lan. Ngũ cốc tăng cường chất sắt và trái cây sấy khô như nho khô, quả mơ cũng có lợi cho sức khỏe.

Bảo vệ sức khỏe tim

Nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, bao gồm mức cholesterol, chất béo trung tính cao. Vitamin C giúp giảm các yếu tố rủi ro này, từ đó hạn chế nguy cơ mắc bệnh tim.

Huyết áp cao tăng nguy cơ mắc bệnh tim, một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Người lớn bị huyết áp cao, bổ sung vitamin C có thể hạ huyết áp.

Lê Nguyễn (Theo Timesofindia)