Lợi ích của trà matcha với não

Matcha có hàm lượng cao theanine, catechin, vitamin C, hỗ trợ làm chậm suy giảm nhận thức, kích thích sản xuất chất dẫn truyền thần kinh.

Matcha là một loại trà xanh, được sử dụng trong sinh tố, cà phê latte và nhiều loại thực phẩm, đồ uống và thực phẩm bổ sung. Matcha có vị ngọt nhẹ và hơi đắng, giàu polyphenol - hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe nói chung và sức khỏe não nói riêng.

Tăng cường chức năng nhận thức: Matcha chứa caffeine và axit amin theanine có thể giúp ghi nhớ tốt hơn, tỉnh táo, tập trung chú ý và tập trung. Các liên kết theanine trong matcha còn có tác dụng bảo vệ thần kinh, hỗ trợ làm chậm quá trình suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác.

Giúp kiểm soát căng thẳng và lo âu: Uống matcha hàng ngày góp phần giảm căng thẳng, lo lắng nhờ tác dụng kết hợp của axit amin theanine và arginine. Theanine kích thích tăng sản xuất một số chất dẫn truyền thần kinh trong não như serotonin, axit gamma-aminobutyric (GABA), tạo cảm giác thư giãn.

Giảm stress oxy hóa: Matcha chứa catechin (hợp chất thực vật ) như epigallocatechin gallate (EGCG) và epigallocatechin (EGC), cùng với vitamin C, flavonoid, có tác dụng trung hòa các gốc tự do trong cơ thể, hỗ trợ ngăn ngừa stress oxy hóa. Stress oxy hóa là tình trạng dư thừa các gốc tự do so với các chất chống oxy hóa có lợi, gây hại cho cơ thể kể cả não.

Uống matcha hàng ngày cung cấp nhiều chất chống oxy, giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính liên quan đến stress oxy hóa như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), nhiễm trùng do virus hoặc vi khuẩn...

Matcha giàu chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Anh Chi

Kiểm soát lượng đường trong máu: Chỉ số đường huyết tăng cao kéo dài làm tổn thương dây thần kinh, không có lợi cho não. Matcha hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu nhờ chứa polyphenol, quercetin, giúp làm tăng độ nhạy cảm của cơ thể với insulin, điều chỉnh đường huyết, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Hỗ trợ đường ruột khỏe: Catechin và chất xơ trong matcha cũng hỗ trợ tiêu hóa, đường ruột khỏe mạnh, tăng cường chức năng miễn dịch. Trong khi trục ruột - não tạo ra các kết nối vật lý và hóa học, ruột khỏe, giàu lợi khuẩn là yếu tố góp phần cải thiện sức khỏe não. Matcha giàu catechin góp phần thúc đẩy quá trình trao đổi chất, điều chỉnh cách sử dụng năng lượng của tế bào, hỗ trợ giảm cân.

Matcha có chứa caffeine nhưng với lượng ít hơn, 1 g matcha chứa khoảng 19-44 mg caffeine. Người lớn nên dùng một lượng vừa phải và không quá 300 mg caffeine mỗi ngày, tức chỉ nên dùng khoảng 5-8 g bột matcha trong ngày. Dùng quá liều có thể dẫn đến các tác dụng phụ như buồn nôn, mệt mỏi, chóng mặt...

Anh Chi (Theo Very Well Heath)