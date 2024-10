Lợi ích của thực phẩm giàu vitamin C với người tiểu đường

Vitamin C góp phần ngăn ngừa thiếu hụt dinh dưỡng, cải thiện lượng đường trong máu, giảm căng thẳng, có lợi cho người tiểu đường.

Vitamin C (axit L-ascorbic) là chất dinh dưỡng có trong nhiều loại rau quả. Đây là chất chống oxy hóa hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe, làm giảm tác động của stress oxy hóa liên quan đến ung thư, tiểu đường, bệnh tim và các tình trạng mạn tính khác.

Ngăn thiếu vitamin C

Vitamin C cần thiết cho tăng trưởng, phát triển và sửa chữa tất cả mô trong cơ thể. Nó tham gia vào nhiều chức năng như hình thành collagen, hấp thụ sắt, hoạt động bình thường của hệ thống miễn dịch. Tuy nhiên, một số tình trạng nhất định có thể làm tăng nguy cơ thiếu vitamin C, trong đó có bệnh tiểu đường type 2. Bởi căng thẳng oxy hóa và các vấn đề về glucose do bệnh tiểu đường làm giảm nồng độ vitamin C.

Cam giàu vitamin C. Ảnh: Anh Chi

Ổn định lượng đường trong máu

Vitamin C có tác dụng chống oxy hóa, tăng sức đề kháng, góp phần ổn định lượng đường trong máu, làm giảm mức A1C (đường huyết trung bình trong 2-3 tháng) và cải thiện insulin lúc đói. Từ đó, người bệnh có thể giảm nguy cơ biến chứng tiểu đường. Bạn nên chọn thực phẩm vừa giàu vitamin vừa giàu chất xơ, chỉ số đường huyết (GI) thấp để kiểm soát bệnh.

Cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng

Cẳng thẳng là yếu tố ảnh hưởng đến lượng đường trong máu, tăng nguy cơ biến chứng do tiểu đường. Vitamin này tham gia vào quá trình chuyển hóa protein, tổng hợp sinh học của collagen, L-carnitine và một số chất dẫn truyền thần kinh. Nó là một phần thiết yếu của mô liên kết, giúp cơ thể chống lại các gốc tự do và tổn thương oxy hóa, tăng cường chức năng miễn dịch, giảm căng thẳng.

Người tiểu đường có thể bổ sung vitamin C từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật như ớt chuông đỏ và xanh, quả họ cam quýt, kiwi, dâu tây, bông cải xanh, cà chua, đậu xanh, khoai tây, rau chân vịt. Người bị thiếu vitamin nặng nên đến bác sĩ để được tư vấn lượng bổ sung.

Lượng vitamin C khuyến cáo hàng ngày với phụ nữ trên 19 tuổi là trên 75 mg, nam giới là trên 90 mg. Thai phụ cần 85 mg và phụ nữ cho con bú cần 120 mg. Mức giới hạn tối đa của vitamin C mà cơ thể có thể chấp nhận được là 2.000 mg. Bổ sung không đúng cách, quá liều có thể dẫn đến ngộ độc. Triệu chứng gồm đau bụng, chuột rút, buồn nôn, tiêu chảy.

Anh Chi (Theo Healthline)