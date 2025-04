Lợi ích của quả me với sức khỏe

Quả me có vị chua ngọt, giàu chất chống oxy hóa giúp giảm tổn thương tế bào do các gốc tự do, hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Quả me có thể được dùng chế biến các món chè, bánh, ô mai, kẹo mứt, nước me đá... Gia đình cũng có thể đun sôi me để lấy nước sốt cho các món ăn. Vị ngọt hay chua tùy thuộc vào độ chín của me, càng chín thì càng ngọt. Nên ăn me nguyên chất, hạn chế các món tẩm nhiều đường và muối. Loại quả này giàu chất chống oxy hóa và canxi, chất xơ, magiê, đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Chứa nhiều chất chống oxy hóa

Stress oxy hóa kéo dài có thể dẫn đến bệnh tự miễn dịch, bệnh tim mạch và viêm nhiễm, đục thủy tinh thể, ung thư cũng như các tình trạng thoái hóa thần kinh. Chất chống oxy hóa dồi dào trong quả me hỗ trợ cơ thể chống lại tổn thương tế bào do các gốc tự do hoặc các phân tử không ổn định gây ra stress oxy hóa. Quả me còn chứa beta-carotene (tiền chất của vitamin A) có lợi cho mắt.

Cung cấp magiê

Một khẩu phần me chứa hơn 25% lượng magiê được khuyến nghị mỗi ngày. Bổ sung magie góp phần điều chỉnh chức năng thần kinh và cơ, duy trì kiểm soát huyết áp, xương chắc khỏe.

Giúp giảm viêm

Viêm làm tăng nguy cơ phát triển nhiều vấn đề sức khỏe như chấn thương, bệnh tật và bệnh mạn tính như tiểu đường, gan nhiễm mỡ. Chế độ ăn uống lành mạnh hỗ trợ giảm viêm trong cơ thể. Cùi me rất giàu kali và polyphenol có tác dụng chống viêm chính.

Hỗ trợ giảm cân

Ăn me với lượng phù hợp cũng góp phần kiểm soát và ngăn ngừa thừa cân, béo phì. Béo phì gây ra những thay đổi về chuyển hóa và nội tiết tố liên quan đến tình trạng viêm mạn tính cấp độ thấp. Trong khi đó, me cung cấp chất chống viêm mạnh có thể ức chế trypsin - một phân tử liên quan đến các hormone gây đói và no, có thể làm tăng cảm giác no.

Giúp đường huyết ổn định

Chỉ số đường huyết (GI) dùng để phân loại thực phẩm chứa carbohydrate (carbs) có khả năng làm tăng lượng đường trong máu nhanh hoặc chậm. Thực phẩm có chỉ số GI thấp ít làm cho đường huyết trong cơ thể tăng nhanh. Ngược lại, thực phẩm có chỉ số đường huyết GI cao thường không được khuyến khích trong chế độ ăn của người tiểu đường. Me có chỉ số đường huyết thấp, hỗ trợ kiểm soát triệu chứng bệnh tiểu đường.

Anh Chi (Cleveland Clinic)