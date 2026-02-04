Lợi ích của nước dừa với hệ tiêu hóa

Nhờ chứa magie và kali, nước dừa có thể hỗ trợ hoạt động ruột và giảm táo bón nhẹ.

Nước dừa chứa nhiều dưỡng chất có lợi như magie và kali, giúp duy trì cân bằng dịch và hỗ trợ hoạt động của đường ruột. Trong đó, magie có thể giảm táo bón bằng cách hút nước vào ruột, giúp làm mềm phân. Khoáng chất này còn tham gia điều hòa các chất trung gian như oxit nitric (NO), thúc đẩy co bóp cơ ruột, giúp phân di chuyển thuận lợi hơn trong đường tiêu hóa dưới.

Với 95% là nước, nước dừa giúp bù nước tự nhiên cho cơ thể. Lượng nước dồi dào này hỗ trợ vận chuyển chất xơ, cải thiện quá trình tiêu hóa và giảm nguy cơ táo bón, nhất là trong những trường hợp nhẹ.

Nước dừa giàu kali, magie, có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Bùi Thủy

Nhờ hàm lượng nước và magie, nước dừa có thể hỗ trợ tiêu hóa và chức năng gan. Bên cạnh đó, dừa giàu các hợp chất có nguồn gốc thực vật như phytochemical, có đặc tính chống viêm, hỗ trợ tiêu hóa khỏe.

Đồ uống này chứa các chất điện giải, khoáng chất góp phần duy trì quá trình hydrat hóa, cân bằng độ pH (độ axit của máu), tốt cho sức khỏe cơ bắp và thần kinh. Nước dừa chứa citrate, một loại axit có thể làm giảm nguy cơ sỏi thận khi được thải ra ngoài qua nước tiểu. Nó cũng có tính axit tự nhiên và chứa malate (một loại muối) góp phần ngăn hình thành sỏi.

Tuy nhiên, uống nhiều nước dừa cùng lúc hoặc khi đói có thể làm tăng lượng đường trong máu. Nồng độ kali cao dẫn đến rối loạn nhịp tim và yếu cơ. Người mắc bệnh tiểu đường và bệnh thận nên uống 100-200 ml nước dừa mỗi lần và không uống quá hai lần mỗi ngày. Nước dừa có hàm lượng FODMAPS cao, đây là các loại carbohydrate dễ lên men có thể gây đầy hơi, chướng bụng, gây khó chịu nếu uống quá nhiều.

Hai cốc nước dừa có thể cung cấp 30 g carbs (nguồn năng lượng chính của cơ thể) và gần 1.000 mg kali, khoảng 1/3 lượng kali cần thiết hàng ngày. Do đó, mỗi người cần tính toán lượng carbs cũng như kali tiêu thụ trong ngày, từ đó điều chỉnh lượng nước dừa phù hợp.

Bên cạnh uống nước, bạn có thể dùng cùi dừa xay sinh tố để bổ sung chất xơ. Hạn chế thêm đường hay các chất tạo ngọt vào nước dừa vì làm tăng lượng calo dư thừa, dễ gây tăng đường huyết đột ngột.

Để bảo vệ sức khỏe tiêu hóa, người trưởng thành nên hạn chế các món ăn chiên rán nhiều dầu mỡ, thịt chế biến sẵn. Ưu tiên rau xanh, trái cây mọng nước và chỉ số đường huyết thấp. Tập thể dục đều đặn 30 phút mỗi ngày và duy trì ít nhất 5 ngày trong tuần giúp thúc đẩy tiêu hóa ổn định. Ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng cũng góp phần tăng cường sức khỏe tiêu hóa nói riêng, sức khỏe tổng thể nói chung.

Anh Chi (Theo Health)