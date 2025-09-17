Lợi ích của mè đen

Mè đen giúp da và tóc chắc khỏe, có thể ngăn ngừa các bệnh mạn tính, tốt cho tiêu hóa.

Chứa nhiều chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa đóng vai trò quan trọng trong việc làm chậm tốc độ tổn thương tế bào, phục hồi các tế bào bị hư hại trong cơ thể. Căng thẳng oxy hóa góp phần gây ra nhiều bệnh mạn tính như tiểu đường, ung thư, bệnh tim. Hạt mè đen giàu chất chống oxy hóa, làm giảm đau xương do các bệnh lý tiềm ẩn hoặc chấn thương bằng cách kích hoạt quá trình sửa chữa, phục hồi tế bào.

Giảm nguy cơ ung thư

Hai hợp chất được tìm thấy trong hạt mè đen là sesamin, sesamol, có khả năng chống lại stress oxy hóa, tiêu diệt và loại bỏ tế bào ung thư khỏi cơ thể.

Giữ cho da và tóc khỏe mạnh

Hạt mè đen giàu protein, kẽm, sắt, axit béo, chất chống oxy hóa. Sử dụng dầu mè hỗ trợ ngăn chặn tia cực tím làm hại da. Những tia này gây ra nếp nhăn, khiến da lão hóa sớm. Hàm lượng dưỡng chất dồi dào trong thực phẩm này cũng thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh của tóc, duy trì làn da mềm mại. Đó là lý do hạt mè được sử dụng trong nhiều sản phẩm chăm sóc tóc, da.

Tốt cho tiêu hóa

Hạt mè đen giàu axit béo omega-3 lành mạnh, có tác dụng bôi trơn thành ruột, hỗ trợ điều trị táo bón. Chất xơ có nhiều trong hạt mè đen giúp cải thiện nhu động ruột, bảo vệ hệ tiêu hóa khỏi nhiều vấn đề khác nhau.

Kích thích tiết sữa cho con bú

Hạt mè đen thúc đẩy tiết sữa ở các bà mẹ đang cho con bú. Vitamin B, kẽm, magie, đồng, chất béo không bão hòa... trong mè đen góp phần vào sự phát triển khỏe mạnh của trẻ.

Tăng cường chức năng não

Sự hiện diện của các chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin B6, magie trong hạt mè đen hỗ trợ sức khỏe não, tăng cường trí nhớ, cải thiện chức năng nhận thức.

Điều chỉnh lượng đường trong máu

Chất xơ có trong những loại hạt này làm chậm quá trình hấp thụ đường, ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột ngột, thúc đẩy kiểm soát lượng đường trong máu tốt. Mỗi người lưu ý sử dụng với liều lượng hợp lý (khoảng 10-15 g một ngày) để tránh khó tiêu, tăng cân, nghiền nhỏ hạt để hấp thu dinh dưỡng tốt.

Rắc hạt mè đen lên salad, rau củ nướng, mì, cơm hoặc súp để tạo thêm độ giòn, tăng thêm hương vị. Xay loại hạt này thành hỗn hợp sệt làm nước sốt, nước chấm, thêm vào sinh tố cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho đồ uống.

Mè đen là thực phẩm bổ dưỡng nhưng không nên thay thế hoàn toàn các nguồn dinh dưỡng khác. Chọn loại hạt chất lượng tốt, không bị mốc hoặc có mùi lạ, bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)