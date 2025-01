8 loại quả giàu chất xơ nên ăn thường xuyên

Quả bơ, táo, mâm xôi, cam giàu chất xơ, chất chống oxy hóa giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể và tăng cường sức đề kháng.

Mâm xôi

123 g quả mâm xôi có 64 calo, 8 g chất xơ. Chất chống oxy hóa trong mâm xôi như quercetin hỗ trợ chức năng miễn dịch và giảm viêm. Ăn loại quả này thường xuyên thúc đẩy tăng cường sức khỏe đường ruột.

Táo

154 g táo có 4 g chất xơ, 80 calo, không chứa chất béo bão hòa. Chế độ ăn cung cấp chất xơ hòa tan và không hòa tan tốt cho tiêu hóa và giúp no lâu hơn. Táo cũng chứa chất chống oxy hóa polyphenol, nhất là ở phần vỏ, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, điều chỉnh lượng đường trong máu, tốt cho đường ruột.

Lê

Lê giàu pectin - loại chất xơ hòa tan hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh. Lê cung cấp cả chất xơ, nước, là những thành phần chính để kiểm soát thèm ăn, tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa. Đây là món ăn nhẹ giúp cơ thể no lâu, góp phần giữ dáng.

Táo, cam giàu chất xơ tốt cho đường ruột, tim mạch. Ảnh: Bùi Thủy

Bơ

75 g quả bơ có khoảng 5 g chất xơ. Loại quả này có hàm lượng chất xơ và chất béo lành mạnh cao. Sự kết hợp giữa hai dưỡng chất này tốt tim mạch và cho sức khỏe tổng thể.

Cam

Cam nổi tiếng với công dụng tăng cường sức đề kháng nhờ có nhiều vitamin. Nhiều người ốm thường ăn hoặc uống nước cam để cơ thể nhanh hồi phục. Chất xơ có trong cam còn cải thiện hệ tiêu hóa, giữ cho đường ruột khỏe mạnh. Bên cạnh hàm lượng vitamin C và chất xơ cao, cam còn chứa flavonoid như hesperidin, giúp tăng cường lưu thông máu, chống viêm.

Kiwi

Kiwi chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan tốt cho tiêu hóa. Loại quả này cũng thúc đẩy tăng cường miễn dịch nhờ giàu vitamin C.

Lựu

87 g lựu có 3,5 chất xơ, 72 calo, không có chất béo bão hòa. Chất xơ và chất chống oxy hóa trong lựu đem lại nhiều lợi ích cho tim mạch, tiêu hóa. Rắc hạt lựu lên salad, thêm vào sinh tố hoặc ăn riêng đều tốt cho sức khỏe.

Đu đủ

145 g đu đủ có 62 calo, 3 g chất xơ. Vitamin C và loại enzyme tiêu hóa là papain có thể giúp phân hủy các protein khó tiêu. Do đó, đu đủ là lựa chọn phù hợp để cải thiện hệ tiêu hóa. Hàm lượng vitamin C cao có tác dụng tăng cường hệ thống miễn dịch và sức khỏe tổng thể. Đu đủ cũng cung cấp nước, hỗ trợ làn da khỏe mạnh.

Lê Nguyễn (Theo Eat This Not That)