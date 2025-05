Lợi ích của gừng với trái tim

Gừng chứa các chất dinh dưỡng góp phần hạ huyết áp, giảm cholesterol, làm dịu chứng viêm, giúp bảo vệ sức khỏe trái tim.

Hạ huyết áp

Các hợp chất cụ thể trong gừng có thể hoạt động tương tự thuốc chẹn kênh canxi, giúp mạch máu thư giãn, làm chậm nhịp tim, hạ huyết áp tâm thu (chỉ số trên của máy đo huyết áp). Điều này rất quan trọng với sức khỏe tim mạch vì huyết áp tâm thu cao gây thêm áp lực lên tim, mạch máu theo thời gian, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ.

Giảm cholesterol xấu và triglyceride

Gừng có thể làm giảm cholesterol xấu và triglyceride - hai loại chất béo có thể tích tụ trong động mạch và tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Tác dụng này có thể do các chất hóa học thực vật tự nhiên của gừng như polyphenol, flavonoid.

Các thành phần hoạt tính của gừng có thể ức chế quá trình tổng hợp cholesterol trong gan, tăng tiết axit mật, tăng cường hoạt động của các enzyme phân hủy chất béo. Các mảng cholesterol tồn tại ở các mạch máu trong, xung quanh tim, thu hẹp một số động mạch dẫn đến não, dễ bị đột quỵ.

Chống viêm

Tình trạng viêm xảy ra để chống lại các tác nhân có hại cho cơ thể như nhiễm trùng, chấn thương hay ngộ độc... Tuy nhiên, viêm mạn tính là một trong những nguyên nhân chính gây ra bệnh tim. Gừng giàu hợp chất như gingerol, shogaol, paradol, có tác dụng chống viêm mạnh, kiểm soát vi khuẩn, virus và vi sinh vật khác bằng cách tăng cường hệ thống miễn dịch.

Ngoài dinh dưỡng, giấc ngủ sâu cũng góp phần giảm viêm. Ngủ không đủ giấc ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, từ đó kích hoạt phản ứng viêm của hệ miễn dịch. Người trưởng thành nên ngủ khoảng 7 giờ mỗi đêm.

Hỗ trợ chống lại xơ vữa động mạch

Những hợp chất hoạt tính sinh học tương tự cũng tạo ra tác dụng chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào trong tim, mạch máu, khỏi bị tổn thương do các gốc tự do gây ra. Những tác dụng này có thể ngăn ngừa xơ vữa động mạch làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ, suy tim.

Gừng có tính nóng, cay nên có thể khiến dạ dày bị kích ứng. Người mắc bệnh dạ dày nên cân nhắc khi sử dụng thực phẩm có thể gây đau rát, đầy hơi và khó chịu. Thai phụ nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi đưa gừng vào chế độ ăn, tránh nguy cơ sinh non do kích thích tử cung co bóp.

Loại gia vị này có tác dụng tăng cường chuyển hóa, nhưng nếu dùng quá nhiều, đặc biệt là người gầy yếu thì có thể dẫn đến mệt mỏi.

Lê Nguyễn (Theo Very Well Health)