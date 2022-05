Lợi ích của giảm cân với người thoái hóa khớp

Giảm cân giúp người bệnh thoái hóa khớp dịu cơn đau, cải thiện hệ cơ xương khớp và các chức năng khác.

Thoái hóa khớp hay gặp phải ở người cao tuổi do hao mòn và rách sụn khớp, lớp đệm giữa xương và khớp. Bệnh thường gây đau và viêm ở khớp bàn tay, đầu gối, hông và lưng. Tuy bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn bằng thuốc, các chuyên gia khuyến nghị giảm cân có thể làm dịu cơn đau viêm và giảm nguy cơ tổn thương khớp, tránh phải phẫu thuật khớp sau này.

Các nghiên cứu cho thấy, người bị thừa cân có tỷ lệ mắc viêm khớp gối cao hơn những người có cân nặng ổn định. Theo báo cáo nghiên cứu trên tạp chí Giải phẫu học và Thấp khớp học (Mỹ), người có chỉ số BMI 30-35 có nguy cơ bị viêm khớp gối cao hơn 5 lần so với những người có chỉ số BMI dưới mức này. Thừa cân cũng có thể làm tăng viêm do thoái hóa khớp, do hệ thống miễn dịch hoạt động quá mức. Giảm cân và duy trì cân nặng hợp lý mang đến nhiều lợi ích và giúp phục hồi hệ cơ xương khớp cho người bệnh.

Dịu cơn đau khớp

Giảm trọng lượng cơ thể giúp giảm tải trọng lên hệ cơ xương khớp. Một báo cáo nghiên cứu trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ cho thấy, sau khi giảm ít nhất 10% trọng lượng cơ thể, người bệnh thoái hóa khớp có thể cải thiện đáng kể cơn đau khớp. Người tuân theo lịch ăn kiêng và tập thể dục cũng cải thiện tình trạng đau và phục hồi dần chức năng cơ xương khớp.

Cải thiện chức năng khớp

Nghiên cứu trên Tạp chí Y khoa JAMA (Mỹ) cho thấy, giảm cân có thể giúp cải thiện chức năng khớp của bệnh nhân. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng, áp lực cơ học bên trong và xung quanh khớp gối của bệnh nhân ít dần khi cơ thể nhẹ cân hơn. Giảm cân cũng đóng vai trò quan trọng giúp cải thiện chức năng vận động của đầu gối.

Giảm viêm

Béo phì có thể làm tăng tình trạng viêm trong cơ thể, dẫn đến đau khớp. Các nghiên cứu cho thấy, giảm cân góp phần giảm các cytokine gây viêm trong cơ thể. Người bệnh bị ảnh hưởng bởi vấn đề thừa cân cũng bị đau khớp nhiều hơn, do các khớp chịu sức nặng của cơ thể cũng chịu đau dẫn đến tăng mật độ viêm. Các khớp chịu sức nặng chính của cơ thể gồm hông, đầu gối, mắt cá chân.

Ngủ ngon hơn

Các cơn đau của bệnh cơ xương khớp có thể cản trở giấc ngủ của người bệnh, lâu dài dẫn đến mắc các bệnh về giấc ngủ. Nghiên cứu từ Tổ chức Giấc ngủ nền (Mỹ) tháng 4/2021 cho biết, giảm cân có thể giúp ngủ ngon giấc hơn. Ngủ đủ giấc có thể thúc đẩy quá trình giảm cân diễn ra suôn sẻ và giảm cảm giác thèm ăn.

Người cao tuổi nên duy trì cân nặng phù hợp, vận động thể chất để giảm nguy cơ thoái hóa khớp. Ảnh: Freepik

Cải thiện sức khỏe tổng thể

Ảnh hưởng của béo phì do thoái hóa khớp không chỉ giới hạn ở các khớp mà còn tăng nguy cơ mắc bệnh tim, huyết áp cao, tiểu đường và trầm cảm. Tập thể dục là một trong những cách hiệu quả giúp giảm viêm toàn bộ cơ thể, ngăn ngừa các vấn đề về tim, đường huyết và cholesterol.

Tiết kiệm chi phí chăm sóc sức khỏe

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), thoái hóa khớp là nhóm bệnh có chi phí điều trị cao. Ngoài ra, điều trị và phẫu thuật thay khớp cũng rất tốn kém. Giải pháp giảm cân giúp bệnh nhân cải thiện chức năng khớp và giảm đau kịp thời và bớt tốn chi phí phẫu thuật thay khớp về sau.

Bệnh nhân thoái hóa khớp có thể thực hành giảm cân từ từ, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Người bệnh nên đặt ra mục tiêu cụ thể cân nặng cần giảm, thay đổi lối sống như ăn uống lành mạnh, không hút thuốc và kiểm soát stress. Sự giúp đỡ và ủng hộ tinh thần từ gia đình, bạn bè của người bệnh cũng là động lực giúp hành trình giảm cân được duy trì xuyên suốt.

Trường Y khoa Harvard cho biết, bệnh nhân thoái hóa khớp có thể áp dụng các bài tập thể dục ít tác động lên cơ xương khớp, như bơi lội, đạp xe và đi bộ. Người bệnh nên tránh các bài tập hoặc môn thể thao có thể gây căng cơ xương khớp như chạy bộ, nhảy, xoay người nhanh hay dừng bất chợt. Một số bài tập kéo giãn hông và đầu gối để dịu bớt cơn đau cũng có thể giúp ngừa cứng khớp háng, cải thiện sự linh hoạt của khớp gối.

Người bệnh nên thực hiện các thay đổi nhỏ trước, tập trung vào nếp trong vài tuần, như bắt đầu đi bộ 15 phút mỗi ngày và tăng dần thời gian lên khi quen. Ngoài ra, bệnh nhân có thể thay thế đồ ăn nhẹ không lành mạnh bằng trái cây và rau tươi rồi mới áp dụng kế hoạch ăn kiêng cụ thể. Uống đủ nước cũng có thể thúc đẩy quá trình giảm cân, giúp duy trì năng lượng cho cơ thể và kiểm soát sự thèm ăn.

Mai Trinh (Theo Verywell Health)