Lợi ích của bắp cải với người bệnh tiểu đường

Bắp cải giàu dinh dưỡng và chỉ số đường huyết thấp, giàu chất xơ nuôi dưỡng vi khuẩn đường ruột, giúp duy trì lượng đường trong máu ổn định.

Giàu chất dinh dưỡng: 1/2 cốc bắp cải nấu chín cung cấp khoảng 1/3 lượng vitamin C cần thiết cho một ngày. Nó cũng chứa chất xơ, folate, kali, magie, vitamin A cùng nhiều dưỡng chất khác. Ăn thường xuyên góp phần cân bằng dinh dưỡng cho cơ thể. Bắp cải khi được lên men sẽ tạo ra men vi sinh tự nhiên nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Chúng chống lại vi khuẩn gây hại, hấp thụ chất dinh dưỡng, tiêu hóa thức ăn tốt hơn.

Nhiều chất chống oxy hóa: Ăn bắp cải thường xuyên cung cấp chất chống oxy hóa như vitamin C, mangan, hợp chất thực vật phytonutrients, giúp bảo vệ tế bào. Chúng còn có tác dụng giảm viêm, giảm căng thẳng oxy hóa và ổn định lượng đường trong máu. Nó rất ít calo, chỉ số đường huyết (GI) thấp, hỗ trợ điều hòa lượng đường trong máu. Bắp cải giàu vitamin B6 và folate, chứa nhiều chất chống oxy polyphenol giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

Giảm cân: Bắp cải chứa ít carbohydrate, hỗ trợ giảm cân bằng cách làm tăng cảm giác no lâu, giảm lượng calo dư thừa.

Bắp cải có chỉ số đường huyết thấp, giàu dinh dưỡng. Ảnh được tạo bởi AI

Giảm viêm cho người tiểu đường: Nhiều hợp chất trong bắp cải giúp giảm sưng tấy ở các mô, ngăn ngừa viêm liên quan đến các bệnh không lây nhiễm khác như ung thư, bệnh tim, tiểu đường, bệnh Alzheimer. Ăn bắp cải đúng cách hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do tiểu đường.

Tốt cho hệ tiêu hóa: Hàm lượng chất xơ trong bắp cải giải phóng nước, cải thiện nhu động ruột và giảm khó tiêu hoặc các dấu hiệu táo bón. Chất xơ dồi dào trong loại rau họ cải này tạo cảm giác no lâu hơn, đi ngoài đều đặn, giảm cholesterol "xấu" (LDL) và kiểm soát lượng đường trong máu. Bắp cải cũng chứa các chất dinh dưỡng giúp duy trì niêm mạc dạ dày và ruột khỏe mạnh - yếu tố quan trọng với đường huyết.

Góp phần ngăn biến chứng tim mạch do bệnh tiểu đường: Bắp cải đỏ hỗ trợ làm tăng nồng độ beta-carotene, lutein và các chất chống oxy hóa bảo vệ tim khác. Nó cũng giúp giảm viêm, ngăn cholesterol xấu gây xơ cứng động mạch, phòng biến chứng tim mạch do tiểu đường.

Một số công thức chế biến bắp cải có lợi cho sức khỏe người tiểu đường gồm luộc, ăn sống với salad, trộn với trứng kẹp với bánh mì nguyên hạt cho bữa sáng, xào với dầu ô liu, súp bắp cải. Người tiểu đường cần kiểm soát lượng ăn khoảng (100-150 g) mỗi bữa và ăn không quá ba lần trong tuần. Tránh ăn bắp cải chiên với nhiều dầu hoặc nêm nếm nhiều gia vị vì có thể làm tăng lượng carbohydrate, không có lợi cho sức khỏe.

Song song đó, hãy cân đối các nhóm chất dinh dưỡng như protein, tinh bột, vitamin và khoáng chất trong các bữa ăn. Vận động thường xuyên, giảm căng thẳng, ngủ đủ giấc góp phần kiểm soát lượng đường trong máu ổn định.

Anh Chi (Theo Healthline, WebMD)