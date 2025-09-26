Suy thận do biến chứng tiểu đường

TP HCMÔng Bình, 75 tuổi, bệnh tiểu đường hơn 20 năm nhưng không tuân thủ điều trị dẫn đến suy thận giai đoạn cuối phải chạy thận.

Ông đi tiểu đạm (có protein trong nước tiểu) hai năm trước, bác sĩ đánh giá nguy cơ cao tiểu đường biến chứng suy thận. Khi chân phù to, ngứa toàn thân, ông đến viện được bác sĩ chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối, không thể điều trị bảo tồn bằng thuốc mà phải chạy thận.

Tiến sĩ, bác sĩ Lâm Văn Hoàng, Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết đường huyết của ông Bình không được kiểm soát ổn định nên làm tổn thương các tế bào ở thận, xơ vữa mạch máu thận, chỉ định chạy thận ba lần mỗi tuần. Song song đó, bác sĩ khuyến cáo ông kiểm soát chặt chẽ lượng nước nạp vào, giảm thịt và cá, hạn chế ăn mặn và trái cây gồm nho, vải, chuối...

Theo BS.CKI Đỗ Thị Hằng, Trưởng đơn vị Nội thận - Lọc máu, phương pháp điều trị tổn thương thận ở người bệnh tiểu đường phụ thuộc vào giai đoạn bệnh. Giai đoạn sớm, người bệnh có nhiều sự lựa chọn điều trị hơn so với giai đoạn muộn. Tình trạng đạm niệu càng cao, tổn thương thận càng nặng. Dựa vào mức độ tổn thương thận, bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.

Ông Bình đang chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Hằng lưu ý người bệnh không nên bỏ lỡ các buổi chạy thận vì chất độc và nước tích tụ nhiều trong máu dẫn đến tăng ure máu, tăng kali máu, phù phổi cấp, tăng huyết áp cấp tính... nguy hiểm tính mạng. Chạy thận đúng lịch giúp máu được làm sạch, ổn định điện giải, tránh dư nước để cơ thể người bệnh luôn khỏe, chất lượng cuộc sống tốt hơn.

Đến nay, ông bảo chạy thận được nửa năm, sức khỏe cải thiện hơn trước.

Để phòng ngừa biến chứng thận tiểu đường, bác sĩ Hoàng khuyên người bệnh cần kiểm soát đường huyết trong giới hạn cho phép (chỉ số HbA1c thường dưới 7%), kiểm soát huyết áp, mỡ máu, tuân thủ chế độ ăn ít muối, nhiều rau xanh, hạn chế thịt đỏ, tập thể dục đều đặn, bỏ thuốc lá. Người bệnh tiểu đường nên kiểm tra chức năng thận ít nhất mỗi năm một lần để phát hiện sớm biến chứng suy thận và can thiệp kịp thời.

Bạch Dương