Lợi ích bất ngờ khi bật quạt, đắp chăn đi ngủ

Tôi thường xuyên bật quạt, đắp chăn khi ngủ, cảm thấy ngủ rất ngon. Về lâu dài, thói quen này có gây hại cho sức khỏe? (Tùng Dương, 38 tuổi)

Trả lời:

Mùa thu, nhiệt độ lên xuống thất thường trong ngày. Nhiều người cảm thấy bật quạt thì lạnh, nhưng không bật lại nóng nên bật quạt và đắp chăn khi ngủ. Thói quen này nghe có vẻ vô lý, thực tế mang lại một số lợi ích sức khỏe, cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Sử dụng quạt tạo không khí mát mẻ, cơ thể cảm thấy dễ chịu, dễ đi vào giấc ngủ. Khi ngủ sâu, cơ thể bắt đầu chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi, thân nhiệt giảm. Về đêm, nhiệt độ xuống thấp, đắp chăn giúp cân bằng lại nhiệt độ cơ thể, tránh nhiễm lạnh. Mặt khác, tiếng quạt tương tự tiếng ồn trắng giúp dễ buồn ngủ hơn.

Đắp chăn khi ngủ cũng kích thích não bộ giải phóng serotonin, melatonin và dopamine, là những chất dẫn truyền thần kinh có tác dụng an thần, kích thích thư giãn, giảm khó ngủ. Đây cũng là lý do nhiều người thích bật quạt hoặc điều hòa, đắp chăn ngay cả vào mùa hè. Mặt khác, chăn tạo ra những điểm chạm nhẹ nhàng lên cơ thể, giúp cơ bắp và thần kinh thả lỏng, tạo cho con người cảm giác an toàn, giảm căng thẳng.

Bên cạnh đó, quạt lưu thông, làm mới không khí, phòng ngủ đỡ ngột ngạt, giảm mùi khó chịu. Đây cũng là yếu tố giúp hô hấp dễ dàng và ngủ ngon hơn. Nghiên cứu của Mỹ đăng trên Tạp chí The Journal of the American Medical Association (JAMA) năm 2008 với 312 trẻ phát hiện ngủ dưới quạt vào ban đêm giảm 72% nguy cơ đột tử ở trẻ sơ sinh.

Bạn có thể duy trì thói quen này trong những ngày trời chưa chuyển lạnh hẳn. Tuy nhiên cần chú ý sử dụng quạt đúng cách, đảm bảo chất lượng không khí trong phòng đủ sạch để tránh gây tác dụng ngược.

Bạn không nên bật quạt ở tần số cao, thốc thẳng vào mặt, khiến khô miệng, mũi và cổ họng, dẫn đến phản ứng bài tiết quá nhiều chất nhầy ở đường thở, gây đau đầu, nghẹt mũi, đau họng, ngủ ngáy. Quạt có xu hướng làm khô nên cũng dễ khiến da và mắt khô. Người bệnh vảy nến cần lưu ý khi dùng.

Quạt rất dễ tích tụ bụi bặm, lông thú cưng, các loại vi khuẩn, virus ở trên cánh và lồng, khi sử dụng phát tán vào không khí, gây kích ứng đường hô hấp. Điều này không tốt cho người bệnh viêm mũi dị ứng, hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Do đó, nên vệ sinh quạt định kỳ, mở cửa phòng thường xuyên để lưu thông không khí. Nếu thường xuyên đóng cửa, bật quạt sẽ luân chuyển không khí cũ, có thể lây lan vi khuẩn và virus.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Duy Hưng

Khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội