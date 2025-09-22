Lợi, hại khi uống nước ép trái cây

Uống nước ép trái cây điều độ cung cấp các chất dinh dưỡng, bù nước, song không nên quá nhiều vì có thể làm tăng lượng đường trong máu, sâu răng.

Cung cấp chất dinh dưỡng

Uống nước ép trái cây nguyên chất giúp cơ thể hấp thụ canxi, magiê, vitamin C, D, kali, tăng cường lượng chất xơ, hỗ trợ hệ miễn dịch, sức khỏe tổng thể. Chất xơ và các hợp chất tự nhiên trong nước ép giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt, ngăn ngừa táo bón, hỗ trợ đào thải độc. Không nên thêm đường vào đồ uống này để có lợi cho sức khỏe.

Bù nước cho cơ thể

Nước lọc là nguồn cung cấp nước chính cho cơ thể nhưng uống nước ép trái cây cũng là lựa chọn tốt. Mỗi người nên tránh sử dụng uống nước ép có tính axit (như cam, chanh, dứa) khi bụng đói hoặc có vấn đề về tiêu hóa. Nên uống nước ép trong vòng 15-30 phút sau khi ép để giữ trọn vẹn dưỡng chất. Uống một lượng vừa phải (khoảng một cốc 200 ml) và không thay thế các thực phẩm lành mạnh khác trong chế độ ăn.

Giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính

Uống nước ép trái cây nguyên chất vừa phải góp phần ngăn ngừa một số bệnh mạn tính. Ví dụ như đồ uống được làm từ trái cây họ cam quýt, giàu chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi các tác nhân gây bệnh.

Lượng đường trong máu tăng

Thường xuyên uống nước ép trái cây gây tăng đột biến lượng đường trong máu, từ đó dẫn đến các vấn đề sức khỏe khác, bao gồm bệnh tiểu đường. Nước ép thiếu chất xơ có trong trái cây nguyên quả, trong khi chất xơ giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Để giảm tình trạng này, mỗi người nên cân nhắc sử dụng đồ uống sau khi ăn thay vì dùng khi bụng đói.

Lượng calo nạp vào cơ thể tăng

Lượng calo tiêu thụ hàng ngày tăng lên nếu thường xuyên uống nước ép trái cây. Hàm lượng chất xơ thấp và đường cao trong nước ép kích thích cơ thể thèm ăn thông qua việc làm tăng lượng đường trong máu. Tiêu thụ quá nhiều đường cũng có nguy cơ kháng insulin, hội chứng chuyển hóa, mắc bệnh tim và các tình trạng mạn tính khác. Người có bệnh lý hoặc các vấn đề sức khỏe nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để có lựa chọn đồ uống phù hợp.

Nguy cơ sâu răng cao

Tiêu thụ nhiều đường từ nước ép trái cây có thể làm tăng nguy cơ sâu răng. Vi khuẩn này gây mảng bám trong miệng hấp thụ carbohydrate đơn giản và đồ uống có đường. Các chuyên gia nha khoa khuyên nên hạn chế nước ép trái cây ở trẻ nhỏ.

Uống nước ép trong một lần thay vì nhâm nhi rải rác trong ngày giúp giảm thời gian răng tiếp xúc với đường và axit. Mỗi người nên súc miệng bằng nước lọc ngay sau khi uống, đợi 30 phút trước khi đánh răng để men răng phục hồi.

Lê Nguyễn (Theo Very Well Health)