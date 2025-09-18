5 đồ uống bổ máu

Nước ép cam, quýt
Nước ép cam quýt giàu vitamin C có thể cải thiện đáng kể khả năng dung nạp sắt từ thực vật trong cơ thể. Vitamin C giúp chuyển hóa sắt non-heme (sắt từ thực vật) thành dạng dễ hấp thu hơn. Bạn không nên uống nước cam khi bụng đói, trước khi đi ngủ và trước khi đánh răng.
Nước ép củ dền
Củ dền chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu bao gồm folate, mangan, kali, sắt, betaine và vitamin C. Nước ép này giúp loại bỏ độc tố khỏi gan, tối ưu hóa khả năng sử dụng oxy của tế bào hồng cầu. Củ dền giàu nitrat - chất cơ thể thể chuyển hóa thành oxit nitric giúp giãn mạch máu, hạ huyết áp, tăng cường lưu lượng máu.
Nước ép rau bina
Thức uống màu xanh tươi này thường được uống vào sáng sớm. Rau bina cung cấp sắt, nhiều chất dinh dưỡng khác như vitamin A, C, tốt cho việc giảm cân. Để hấp thụ sắt tốt hơn, mỗi người nên ăn rau bina cùng với thực phẩm giàu vitamin C như cam, ớt chuông đỏ...
Nước mía có sắt, yếu tố cần thiết cho quá trình tạo máu. Đồ uống cũng giàu vitamin C, B1, B2, canxi và các khoáng chất khác, hỗ trợ cơ thể hấp thu sắt tốt, tăng cường hệ miễn dịch. Người bị tiểu đường hoặc mỡ máu cao cần tham khảo ý kiến bác sĩ khi sử dụng đồ uống.
Nước ép lựu ngon miệng, giàu sắt và vitamin C, hỗ trợ tăng nồng độ hemoglobin - một loại huyết sắc tố, có trong một đơn vị thể tích máu. Chỉ số này phản ánh khả năng vận chuyển oxy của máu, giúp đánh giá tình trạng thiếu máu hoặc các bệnh lý liên quan đến hồng cầu và hệ tuần hoàn.
Lê Nguyễn (Theo Times of India)
Ảnh: AI