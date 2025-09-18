5 đồ uống bổ máu

Nước ép rau bina

Thức uống màu xanh tươi này thường được uống vào sáng sớm. Rau bina cung cấp sắt, nhiều chất dinh dưỡng khác như vitamin A, C, tốt cho việc giảm cân. Để hấp thụ sắt tốt hơn, mỗi người nên ăn rau bina cùng với thực phẩm giàu vitamin C như cam, ớt chuông đỏ...