Lao xương khớp - bệnh có thể gây tàn phế

Lao xương khớp là loại lao ngoài phổi thường gặp nhưng dễ bị bỏ sót, có thể gây biến dạng khớp, tàn phế nếu không điều trị kịp thời.

Lao xương khớp thường là lao thứ phát, xảy ra do vi khuẩn lao từ phổi hoặc hệ tiêu hóa đi theo đường máu, bạch huyết đến khu trú tại một bộ phận nào đó trong hệ xương khớp. Bệnh thường tấn công các xương khớp chịu trọng lực lớn như khớp háng, khớp gối và cột sống.

ThS.BS Phạm Thị Xuân Thư, Đơn vị Nội cơ xương khớp, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết ở giai đoạn đầu, lao xương khớp thường không có dấu hiệu rõ rệt, khó phát hiện, cho đến khi nhiễm trùng trở nên nghiêm trọng. Do đó, bệnh dễ bị bỏ sót, chẩn đoán nhầm với các bệnh lý viêm khớp khác như thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống thắt lưng, thoát vị đĩa đệm cột sống do triệu chứng gần giống nhau.

Điều trị muộn có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm, người bệnh đối mặt với nguy cơ như phá hủy khớp, biến dạng khớp, cứng khớp, mất chức năng vận động của khớp, teo cơ, gù vẹo, gấp khúc cột sống nếu nhiễm trùng tại cột sống; liệt và rối loạn cơ tròn do ổ áp xe lạnh gây chèn ép vào tủy sống... Một số trường hợp điều trị chậm trễ đối mặt với nhiều tổn thương nặng nề và không thể chữa trị, có thể phải cắt cụt chi.

Bác sĩ Thư giải thích kết quả xét nghiệm cho người bệnh. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Theo bác sĩ Thư, lao xương khớp có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời. Mục tiêu điều trị là giảm đau xương khớp, ngăn ngừa biến chứng, phục hồi và bảo tồn chức năng hệ xương khớp, thần kinh. Tùy vào người bệnh, bác sĩ có thể chỉ định các phương pháp khác nhau.

Dùng thuốc: Các loại thuốc kháng lao giúp tiêu diệt vi khuẩn lao, người bệnh có thể khỏi sau 6-12 tháng. Nếu cần thiết, người bệnh có thể được chỉ định dùng các loại thuốc kháng viêm để giảm đau xương khớp.

Phẫu thuật: Bác sĩ có thể chỉ định cho những trường hợp biến chứng nặng làm biến dạng xương khớp, xuất hiện ổ áp xe lớn, hạn chế vận động nhiều. Người bệnh cần có chế độ ăn đảm bảo đủ chất, nghỉ ngơi, sinh hoạt, làm việc hợp lý, vận động theo hướng dẫn của bác sĩ để cải thiện sự linh hoạt của xương khớp.

Bác sĩ Thư lưu ý khả năng lây truyền của lao xương khớp thường thấp hơn lao phổi, nhưng nếu người bệnh mắc cùng lúc thì khả năng lây truyền cao. Người bệnh có thể phát tán vi khuẩn lao ra môi trường khi ho, hắt hơi, nói chuyện. Vi khuẩn lao có thể xâm nhập vào cơ thể người khỏe mạnh khi tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết, mủ hoặc máu của người bệnh thông qua các vết cắt, xây xát trên da hoặc niêm mạc. Dù ít gặp nhưng bệnh có thể lây truyền từ mẹ sang con nếu người mẹ mắc bệnh lao khi mang thai.

Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như đau lưng dữ dội, viêm ở lưng hoặc khớp, cứng khớp, khó cử động, sưng mô mềm xung quanh khớp... người bệnh nên đi khám ngay tại các bệnh viện có chuyên khoa về cơ xương khớp, chấn thương chỉnh hình.

Phi Hồng