Lãnh cảm sau sinh do rối loạn cơ sàn chậu

TP HCMChị Thùy, 34 tuổi, giảm ham muốn sau sinh nhưng ngại đi khám, bệnh kéo dài ảnh hưởng tâm lý và hạnh phúc vợ chồng.

Chị Thùy né tránh chuyện vợ chồng suốt hai năm sau sinh con thứ ba. Chị bị suy giảm nội tiết tố, cộng thêm áp lực chăm sóc con nhỏ khiến không thiết tha chuyện chăn gối. Lâu dần tình cảm vợ chồng lạnh nhạt.

Chị Hà, 36 tuổi, cũng gặp tình trạng tương tự sau 6 tháng sinh con thứ hai. Vợ chồng Hà ngủ riêng trong thời gian chị chăm con nhỏ. Chị bị lãnh cảm, mất ngủ vì mệt mỏi, tiểu đêm 6-7 lần.

Hai người phụ nữ đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. Ngày 10/4, BS.CKI Trần Nguyễn Phương An, Trung tâm Sản Phụ khoa, chẩn đoán chị Thùy bị rối loạn chức năng tình dục do sa giãn thành âm đạo sau sinh, giãn rộng tầng sinh môn, còn chị Hà do sa tử cung độ một. Đây là lý do khiến cả hai bị lãnh cảm, né tránh chuyện vợ chồng.

Rối loạn chức năng tình dục có nhiều nguyên nhân như thay đổi nội tiết tố thời tiền mãn kinh, trầm cảm, tác dụng phụ của thuốc, và phổ biến nhất là do tổn thương cơ sàn chậu. Khi các cơ sàn chậu yếu hoặc không thư giãn và siết chặt đúng cách, các cơ quan phía trên chúng sẽ không hoạt động như bình thường.

Cơ sàn chậu bị tổn thương sau quá trình mang thai và sinh nở, hoặc do sinh nhiều, sinh con to, chuyển dạ kéo dài, chấn thương đường sinh dục... làm căng, giãn các cơ vùng chậu. Khi cơ sàn chậu yếu hoặc không thư giãn đúng cách, các cơ quan liên quan không hoạt động như bình thường, phụ nữ có thể đau khi quan hệ.

Thống kê của Hội Sàn chậu học TP HCM, khoảng 50% phụ nữ Việt trên 40 tuổi bị rối loạn chức năng sàn chậu với biểu hiện són tiểu. Khoảng 40% phụ nữ trên 50 tuổi bị rối loạn chức năng sàn chậu với triệu chứng sa tử cung, sa bàng quang và sa trực tràng. Các vấn đề thường gặp khác như âm đạo giãn rộng, teo và khô âm đạo, đau khi giao hợp, đau vùng thắt lưng chậu...

Theo bác sĩ Phương An, phần lớn phụ nữ cảm thấy không thoải mái hoặc xấu hổ khi nói về các triệu chứng liên quan đến tình dục nên âm thầm chịu đựng, khiến tình trạng nặng hơn. Đây là lý do ít phụ nữ đi khám về rối loạn tình dục sau sinh.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM mỗi tháng tiếp nhận khoảng 100 bệnh nhân trong độ tuổi sinh đẻ đến khám.

Bác sĩ Phương An đánh giá chức năng sàn chậu cho phụ nữ sau sinh: Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khi bị rối loạn tình dục sau sinh, người bệnh có thể tự ti, đau khi giao hợp, mất cảm giác. Một số phụ nữ rơi vào lãnh cảm, vô sinh thứ phát. Ở mức độ nhẹ, phụ nữ bị rối loạn tiểu, giảm cảm giác khi quan hệ vợ chồng. Nặng hơn, các cơ quan trong vùng chậu bị sa xuống, người bệnh đau, mất ngủ, viêm nhiễm vùng kín, có thể bí tiểu.

Bác sĩ Phương An (trái) phẫu thuật may sửa thành âm đạo cho chị Thùy. Ảnh: Tuệ Diễm

Chị Thùy được bác sĩ Phương An phẫu thuật, cắt sửa niêm mạc, may nâng các cơ trong thành âm đạo. Còn chị Hà đến khám bệnh ở giai đoạn sớm hơn, mức sa nhẹ, được điều trị với máy laser. Phương pháp laser có thể tăng cường trương lực cơ, bớt triệu chứng lỏng lẻo và cải thiện khô âm đạo, rò rỉ nước tiểu, đau khi giao hợp.

Bác sĩ Phương An cho biết mỗi phương pháp điều trị có ưu, nhược điểm riêng. Phẫu thuật có tác dụng lâu dài, song người bệnh có thể chịu đau, vệ sinh kỹ sau mổ, kiêng giao hợp kéo dài. Kỹ thuật điều trị bằng laser ít xâm lấn, không phải nhập viện, nhưng để duy trì hiệu quả người bệnh phải tăng cường tập sàn chậu tại nhà.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ sau sinh con bị giảm ham muốn, tiểu nhiều, đau khi quan hệ tình dục, vùng kín có khối sa nên đi khám. Phát hiện, điều trị rối loạn sàn chậu sớm, hiệu quả điều trị cao.

Tuệ Diễm