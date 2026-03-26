Lần thứ 4 mổ cột sống chữa thoát vị đĩa đệm

TP HCMSau ba lần mổ thoát vị đĩa đệm không thành công, bà Liudmila, 46 tuổi, từ Nga đến Việt Nam phẫu thuật lần thứ 4.

Bà Liudmila đến Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 trong tình trạng đau nặng vùng lưng, khó tự đứng dậy, đi rất chậm và nhẹ, ngủ không ngon. Bà còn tăng cân nhiều do tác dụng phụ của thuốc giảm đau, hiện 92 kg, chỉ số khối cơ thể BMI trên 30, bệnh nền đái tháo đường.

Kết quả chụp phim MRI và X-quang ghi nhận tình trạng thoát vị đĩa đệm của người bệnh đã chuyển biến nặng, khối thoát vị chèn ép lên rễ thần kinh tọa, gây đau dữ dội ở lưng và lan xuống chân. Tình trạng này còn làm giảm sức cơ rõ rệt và ảnh hưởng nặng nề đến khả năng đi lại của người bệnh.

ThS.BS.CKI Vũ Đức Thắng, khoa Cột sống, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, cho biết người bệnh đã phẫu thuật cột sống ba lần nên tiên lượng khả năng thành công lần này chỉ khoảng 50%. Vị trí cần phẫu thuật xuất hiện rất nhiều mô xơ dính khiến dây thần kinh, mạch máu, mô mềm và các cấu trúc xương, đĩa đệm xung quanh cột sống dính lại với nhau, khó quan sát và thao tác khi mổ.

Bác sĩ Thắng (phải) làm cứng cột sống cho bà Liudmila. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Thắng sử dụng hệ thống kính vi phẫu có khả năng phóng đại phẫu trường gần 30 lần, giúp bóc tách dây thần kinh viêm dính và lấy khối đĩa đệm thoát vị ra khỏi cơ thể. Sau đó, bác sĩ bắt vít cố định và làm cứng cột sống cho người bệnh. Quá trình này có sự hỗ trợ của C-Arm, hệ thống chụp X-quang liên tục trong lúc mổ đảm bảo các thao tác và từng vị trí đặt vít cách chính xác.

Ngày thứ 4 sau mổ, bà Liudmila hồi phục, có thể tự đi lại, gần như không còn đau. Sau xuất viện, bà bước vào giai đoạn tiếp theo điều trị béo phì để ngăn bệnh tái phát, giảm nguy cơ biến chứng và phục hồi nhanh hơn. Các bài tập và chế độ dinh dưỡng trong giai đoạn này còn có tác dụng tăng cường sức mạnh cơ bắp ở lưng và chân, giúp người bệnh cải thiện khả năng vận động.

Bà Liudmila tập đi lại trước khi xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Các bệnh lý cột sống như thoái hóa cột sống, viêm cột sống dính khớp, đau thần kinh tọa, thoát vị đĩa đệm, gù cột sống... thường có triệu chứng chung là đau lưng và giảm khả năng vận động. Bác sĩ khuyến cáo khi phát hiện các dấu hiệu cảnh báo, người bệnh nên đi khám tại bệnh viện chuyên khoa để được điều trị chính xác ngay từ đầu, dễ dàng hơn, giảm nguy cơ biến chứng, tiết kiệm thời gian và chi phí điều trị.

