Làm thế nào phòng viêm mũi xoang tái phát mùa lạnh?

Tôi hay tái phát viêm mũi xoang mỗi khi nhiệt độ thay đổi, nhất là vào mùa lạnh. Cách nào phòng ngừa bệnh tái phát, giảm triệu chứng? (Lân Nguyễn, TP HCM)

Trả lời:

Xoang là những hốc rỗng, chứa đầy không khí, nằm phía trong xương vùng hàm mặt. Viêm xoang là tình trạng niêm mạc lót bên trong các hốc xoang bị viêm, phù nề, xuất tiết nhiều dịch nhầy do virus, vi khuẩn, nấm, dị ứng...

Triệu chứng viêm xoang cấp tính thường gồm đau đầu, chảy nước mũi, nghẹt mũi, sốt, giảm độ nhạy khứu giác, hôi miệng, đau quanh mắt, mũi và má... Viêm xoang mạn tính kéo dài hơn 12 tuần. Viêm xoang tái phát là tình trạng viêm xoang cấp ít nhất 4 đợt trong một năm.

Trời lạnh, nhiệt độ thấp khiến niêm mạc nhạy cảm hơn, dễ mất độ ẩm, giảm khả năng lọc bụi bẩn, vi khuẩn và các dị nguyên trong không khí. Lúc này, hệ miễn dịch đường hô hấp hoạt động kém hơn, tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus và tác nhân gây dị ứng tấn công khiến bệnh tái phát, kéo dài. Viêm mũi xoang dễ tái phát nếu người bệnh không kiểm soát tốt các yếu tố tiềm ẩn như viêm mũi dị ứng, viêm răng hàm, bất thường cấu trúc như lệch vách ngăn mũi, phì đại cuốn mũi.

Bác sĩ phẫu thuật cho người bệnh viêm xoang biến chứng bằng hệ thống định vị ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để hạn chế tái phát, bạn nên rửa mũi bằng nước muối sinh lý 2-3 lần mỗi ngày giúp làm sạch chất nhầy, bụi bẩn, dị nguyên. Ưu tiên dùng bình rửa mũi chuyên dụng và thao tác nhẹ nhàng, tránh xịt quá mạnh. Giữ ấm cơ thể khi trời lạnh, đeo khẩu trang, quàng khăn khi đi ra ngoài. Duy trì độ ẩm không khí trong phòng bằng cách đặt chậu nước hoặc sử dụng máy tạo ẩm.

Bạn nên tránh tiếp xúc với người cảm lạnh cũng như dị nguyên có thể gây kích ứng, rửa tay trước mỗi bữa ăn. Uống đủ nước mỗi ngày, tăng cường rau xanh và trái cây giàu vitamin C, ngủ đủ giấc, tránh căng thẳng... để tăng sức đề kháng. Dùng thuốc theo chỉ định bác sĩ, không lạm dụng kháng sinh và thuốc co mạch có tác dụng thông mũi nhanh vì có thể làm bệnh nặng hơn.

Nếu viêm xoang kéo dài hay tái phát, bạn nên đi khám bác sĩ Tai Mũi Họng để được nội soi, chụp CT xoang giúp đánh giá chính xác, điều trị phù hợp, ngăn biến chứng.

ThS.BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng

Trưởng khoa Tai Mũi Họng

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM