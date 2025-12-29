5 cách giảm nghẹt mũi không cần thuốc

Ăn súp gà, rửa mũi bằng nước muối, xông hơi, uống đủ nước và nâng cao gối khi ngủ có thể làm loãng chất nhầy, thông mũi, giảm nghẹt tự nhiên.

Nghẹt mũi là cảm giác đầy trong mũi hoặc mặt, kèm theo dịch chảy ra mũi hoặc xuống họng. Nguyên nhân có thể do cảm lạnh, cúm, dị ứng khói, bụi, phấn hoa khiến mạch máu mũi sưng, tắc đường thở. Ngoài thuốc, một số mẹo đơn giản dưới đây giúp giảm nghẹt, nhất là vào buổi tối, hỗ trợ giấc ngủ.

Rửa mũi

Dùng bộ dụng cụ rửa mũi hoặc bình neti để làm mềm, loãng và rửa sạch dịch nhầy, giảm nghẹt mũi. Bình neti trông giống như một chiếc ấm trà nhỏ, có bán ở hiệu thuốc hoặc dùng các loại ống rửa mũi chuyên dụng khác nếu không có bình neti. Sử dụng dung dịch nước muối sinh lý khi rửa mũi góp phần tiêu diệt vi khuẩn, giảm viêm. Nên rửa mũi hai lần mỗi ngày, ưu tiên một lần vào buổi tối trước khi ngủ. Không xịt quá mạnh khi rửa mũi vì dễ làm tổn thương niêm mạc mũi.

Hơi nước

Hơi nước từ vòi sen nóng, tách trà hay máy xông hơi làm loãng dịch nhầy, thông mũi. Hãy đổ nước nóng vào bát lớn, trùm khăn, cúi xuống hít hơi. Tắm nước ấm vào buổi tối cũng tận dụng hơi nước để mũi dễ thở hơn. Sử dụng máy tạo ẩm hoặc máy xông hơi trong phòng ngủ, phòng làm việc duy trì độ ẩm, hạn chế khô mũi và hỗ trợ giảm nghẹt mũi.

Máy tạo độ ẩm giúp thông mũi tự nhiên. Ảnh: Anh Chi

Súp gà hoặc súp nóng

Ăn súp hoặc cháo khi bị nghẹt mũi làm loãng dịch nhầy, thông đường thở và giảm khó chịu. Súp gà cung cấp protein nạc, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ hồi phục nhanh hơn.

Bạc hà

Bạc hà giàu menthol - chất làm thông mũi tự nhiên, hỗ trợ làm loãng chất nhầy tích tụ. Bạn có thể thoa dầu trực tiếp lên ngực hoặc một ít lên mũi để thông mũi, dễ thở. Kẹo ngậm bạc hà ngoài tác dụng thông mũi còn giảm ho, giảm viêm, phù hợp với người cảm lạnh, cảm cúm. Bạn cũng có thể uống trà bạc hà tự pha, vừa tận dụng hơi ấm từ trà vừa tăng cường chất thông mũi tự nhiên.

Tập thể dục

Tập thể dục giúp tăng cường lưu lượng máu, hỗ trợ giảm viêm đồng thời kích thích giải phóng chất thông mũi tự nhiên là epinephine góp phần giảm sưng mô, dễ thở. Các hoạt động vận động nhẹ nhàng như đi bộ hoặc tập yoga có thể làm thông thoáng dịch nhầy, bớt áp lực xoang.

Đối với trẻ sơ sinh bị nghẹt mũi, phụ huynh có thể nhỏ vài giọt nước muối sinh lý vào mỗi lỗ mũi, sau đó dùng dụng cụ hút mũi bằng cao su hút nhẹ nhàng. Tăm bông cũng hỗ trợ lấy dịch nhầy thừa, kết hợp đặt máy tạo độ ẩm trong phòng để duy trì không khí ẩm, trẻ thở dễ hơn.

Người có cơ địa viêm mũi dị ứng cần hạn chế tiếp xúc với các tác nhân gây kích ứng có thể dẫn đến nghẹt mũi gồm phấn hoa, bụi, nấm mốc, lông thú cưng, thuốc lá... Thay đổi lưu lượng máu khi nằm xuống có thể làm trầm trọng thêm tình trạng nghẹt mũi. Do đó, nên kê cao đầu bằng vài chiếc gối để giảm nghẹt mũi vào ban đêm.

Anh Chi (Theo WebMD, Medical News Today)