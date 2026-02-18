Làm thế nào phòng rối loạn tiêu hóa cho trẻ dịp Tết?

Bé nhà tôi 5 tuổi, hay biếng ăn, nôn ói, tiêu chảy. Làm thế nào để bé ăn uống cân bằng, phòng rối loạn tiêu hóa dịp Tết? (Thanh Trúc, tỉnh Tây Ninh)

Trả lời:

Nguyên nhân chính dẫn đến biếng ăn, rối loạn tiêu hóa ở trẻ trong những ngày Tết là chế độ ăn không điều độ. Trẻ thường ăn nhiều bánh kẹo, mứt, đồ chiên, xào, thịt mỡ, nước ngọt có gas, ít ăn rau xanh, trái cây và uống không đủ nước. Bên cạnh đó, ăn uống không đúng giờ, ăn vặt liên tục, ăn khuya hoặc vừa ăn vừa chơi cũng khiến hệ tiêu hóa rối loạn. Men tiêu hóa và nhu động ruột của trẻ chưa hoàn thiện nên những thay đổi đột ngột trong khẩu phần rất dễ gây rối loạn.

Trẻ rối loạn tiêu hóa thường biểu hiện bằng nhiều triệu chứng như chướng bụng, đầy hơi, đau bụng âm ỉ, táo bón, tiêu chảy, nôn ói, chán ăn, trẻ quấy khóc. Một số trẻ có thể mệt mỏi, sụt cân nhẹ nếu tình trạng kéo dài nhiều ngày.

Cha mẹ nên xây dựng cho trẻ chế độ ăn đa dạng nhưng có kiểm soát trong những ngày Tết. Trẻ cần ăn đủ bữa, đúng giờ, hạn chế bánh kẹo, nước ngọt, món nhiều dầu mỡ. Đồng thời, bé nên ăn tăng cường rau xanh, trái cây tươi, sữa chua, thực phẩm có lợi cho đường ruột.

Bác sĩ Vân thăm khám cho một bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phụ huynh cũng cần lựa chọn thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh, có nguồn gốc rõ ràng, còn hạn sử dụng để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn tiêu hóa. Cha mẹ nhắc trẻ uống đủ nước, duy trì vận động nhẹ mỗi ngày, rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Phụ huynh không nên ép ăn hoặc cho thử quá nhiều món lạ trong cùng một thời điểm để tránh gây quá tải cho hệ tiêu hóa.

Trẻ có những biểu hiện sốt cao liên tục, nôn ói nhiều, đau bụng, tiêu lỏng phân có nhầy máu, li bì, khô môi, tiểu ít, lừ đừ...cha mẹ nên đưa trẻ đến bệnh viện để điều trị kịp thời.

ThS.BS.CKI Trịnh Thị Hồng Vân

Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM