Làm thế nào ngăn cơn thèm thuốc lá

Tôi hút thuốc lá 20 năm, cứ bỏ rồi lại tái nghiện, phải làm sao để ngăn cơn thèm thuốc lá? (Duy Tùng, 42 tuổi)

Trả lời:

Cơn thèm thuốc lá thường diễn ra khoảng 5-10 phút, sau đó thuyên giảm. Người hút thuốc lá lâu năm chống lại cơn thèm thuốc sẽ khó khăn. Dưới đây là một số gợi ý cho bạn.

Tập thể dục: Cách này giúp bạn phân tâm khỏi cơn thèm thuốc hiệu quả, đồng thời giải phóng edorphin, tăng cường lưu thông máu để cảm thấy ổn hơn. Bạn không nhất thiết tập các bài tập cường độ cao. Đi bộ, đạp xe nhẹ nhàng cũng có thể hạn chế cảm giác thèm thuốc.

Tập yoga, thiền: Nhiều người tìm đến thuốc lá để giải tỏa căng thẳng, lo lắng. Nếu muốn bỏ, người hút nên tìm phương pháp thư giãn khác như tập yoga, thiền, bài tập hít thở sâu... Chúng được chứng minh có tác dụng giảm lo lắng, tăng mức độ tập trung, khả năng giữ bình tĩnh.

Nhai một thứ gì đó: Nhai kẹo cao su không đường, kẹo hoặc thức ăn có độ giòn như cà rốt, các loại hạt... giúp giảm cảm giác thèm thuốc lá.

Sử dụng liệu pháp thay thế nicotine: Một số người trong giai đoạn đầu cai thuốc lá có thể được bác sĩ chỉ định sử dụng liệu pháp thay thế nicotine như kẹo cao su, thuốc viên, miếng dán. Những sản phẩm này có thể giảm cảm giác khó chịu khi ngừng hút thuốc. Bạn nên gặp bác sĩ để được thăm khám, tư vấn cụ thể.

Tránh xa các yếu tố gợi nhớ đến thuốc lá: Nếu bạn có thói quen hút thuốc khi đến bar, quán cà phê, hãy chọn những quán có biển cấm hút thuốc.

Khi bỏ thuốc thời gian đầu, người hút gặp các biểu hiện như ủ rũ, khó chịu, cáu gắt, bồn chồn, mất tập trung. Tuy nhiên, sau khi bỏ thuốc 20 phút, nhịp tim sẽ ổn định. Sau 12-24 giờ, mức carbon monoxide trong máu giảm xuống mức bình thường, nguy cơ đau tim giảm đáng kể. Sau 2-4 tuần, chức năng phổi bắt đầu cải thiện. Sau 1-9 tháng, số lần ho và khó thở giảm đi.

Một năm sau khi cai thuốc, nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành chỉ bằng một nửa so với người hút thuốc. Sau 10 năm, nguy cơ tử vong do ung thư phổi bằng khoảng một nửa so với người hút thuốc.

Thạc sĩ, bác sĩ Lã Quý Hương

Khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội