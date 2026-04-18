Làm thế nào hết són tiểu khi tập gym sau sinh?

Tôi sinh thường được 6 tháng, khỏe mạnh nhưng cứ tập gym là són tiểu. Khắc phục tình trạng này thế nào để tập gym bình thường? (Huyền Linh, 32 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Són tiểu là tình trạng nước tiểu tự rỉ ra ngoài không kiểm soát, thường gặp ở phụ nữ sau sinh do cơ sàn chậu bị suy yếu trong thai kỳ và khi sinh. Trường hợp của bạn chỉ són tiểu khi vận động mạnh được gọi là són tiểu do áp lực.

Bạn nên tạm dừng bài tập tạo áp lực ổ bụng cao như chạy, nhảy, squat nặng, deadlift, plank. Các hoạt động này đẩy áp lực xuống sàn chậu, làm tình trạng rò rỉ nghiêm trọng. Đi bộ, bơi lội nhẹ, yoga phục hồi hay đạp xe tại chỗ phù hợp hơn với thể trạng hiện tại.

Bạn ưu tiên tập kegel bài tập nền tảng để xây lại sức mạnh cơ sàn chậu. Bài tập kegel đúng cách là co nhóm cơ âm đạo như khi nhịn tiểu, giữ 5-10 giây rồi thả lỏng, lặp lại 10-15 lần mỗi hiệp, ít nhất 3 hiệp mỗi ngày.

Bạn nên hạn chế cà phê, trà đặc, nước tăng lực, rượu bia vì vừa lợi tiểu vừa kích thích bàng quang. Giảm uống nước để hết rò rỉ nước tiểu là sai lầm bởi nước tiểu đặc càng kích thích niêm mạc bàng quang, làm tình trạng nặng. Ăn đủ chất xơ để tránh táo bón vì phân tích tụ trong trực tràng sẽ chèn ép bàng quang, cản trở quá trình phục hồi. Không nên đi tiểu ngay khi có cảm giác buồn nhẹ vì bàng quang sẽ quen với dung tích nhỏ, mắc tiểu thường xuyên.

Để đánh giá sức khỏe trước khi quay lại tập gym, bạn nên đặt lịch khám, bác sĩ sẽ đánh giá tổng thể tình trạng sức khỏe, thói quen như lượng nước uống mỗi ngày, số lần đi tiểu, lượng mỗi lần và tần suất rò rỉ, cơ sàn chậu... Nếu đang dùng thuốc lợi tiểu, an thần, giãn cơ hay chống trầm cảm, cần thông báo vì một số loại thuốc này có thể làm nặng thêm tình trạng.

Bác sĩ cũng có thể dùng máy Biofeedback (phản hồi sinh học) đo hoạt động điện cơ theo thời gian thực, xác định chính xác nhóm cơ cần kích hoạt đúng cường độ, nhịp theo tình trạng của từng bệnh nhân. Nhiều người cải thiện 80% tình trạng sau 3 tháng kết hợp Biofeedback và bài tập chuyên biệt.

Bác sĩ đánh giá mức độ co thắt của cơ sàn chậu bằng máy Biofeedback. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Cơ thể bạn có thể sẵn sàng tập luyện trở lại nếu bạn nhảy tại chỗ 10 lần liên tiếp không rò rỉ, không đau tức vùng chậu. Tăng không quá 10% cường độ mỗi tuần để sàn chậu thích nghi, không bị tổn thương tích lũy.

Són tiểu không phải bệnh lý nghiêm trọng nếu được phát hiện sớm. Nếu kéo dài có thể tiến triển thành mất kiểm soát hoàn toàn. Vùng kín thường xuyên ẩm ướt tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, gây viêm nhiễm tái diễn. Dấu hiệu bất thường gồm sốt, đau rát khi tiểu, nước tiểu có máu hoặc mùi bất thường, đau bụng dưới cần khám kịp thời.

Thạc sĩ Trần Văn Dần

Khoa Phục hồi chức năng

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy