Làm thế nào giảm cơn bốc hỏa tuổi mãn kinh?

Mẹ tôi 51 tuổi, hay bị bốc hỏa, dễ cáu gắt. Cách nào giảm nhẹ triệu chứng khó chịu do rối loạn tuổi mãn kinh? (Thu Hương, Đồng Nai)

Trả lời:

Mãn kinh tự nhiên thường diễn ra ở độ tuổi 50-51. Phụ nữ cần chuẩn bị kiến thức về những thay đổi của cơ thể trong thời điểm này. Rối loạn tuổi mãn kinh biểu hiện ở mỗi người khác nhau tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, lối sống. Phái đẹp có thể nhận thấy kinh nguyệt bất thường, đau nhức cơ thể, uể oải, khô âm đạo, viêm nhiễm, tiểu buốt, tiểu rắt... Một số các triệu chứng gây hồi hộp, tim đập nhanh, bốc hỏa, vã mồ hôi. Về ngoại hình, phụ nữ bị khô da, sạm nám, rụng tóc, tăng cân nhanh.

Những cơn bốc hỏa gây ảnh hưởng sinh hoạt, dễ khiến phụ nữ thay đổi tâm trạng, khó chịu, cáu gắt. Nguyên nhân do sụt giảm nội tiết tố nữ trong cơ thể tác động đến kiểm soát thân nhiệt (thuộc vùng dưới đồi), làm cho vùng này bị rối loạn, truyền tín hiệu để toàn thân tăng giải phóng nhiệt và gây ra cơn bốc hỏa.

Bác sĩ tư vấn phụ nữ bảo vệ sức khỏe tuổi mãn kinh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phụ nữ nên cân bằng nhịp độ sinh hoạt, dinh dưỡng, ăn uống, thường xuyên tập luyện dục để giảm khó chịu khi mãn kinh. Ngược lại, ở nhóm phụ nữ bận rộn, công việc căng thẳng, áp lực nhiều, dễ dẫn đến mất ngủ, giảm cân nhanh, rối loạn nội tiết, tăng nguy cơ bốc hỏa kéo dài.

Khi xảy ra rối loạn thời kỳ mãn kinh, phụ nữ nên tự cân bằng lại cuộc sống, điều chỉnh sinh hoạt, ăn uống phù hợp, giảm khó chịu do rối loạn nội tiết gây nên. Có nhiều cách làm dịu cơn bốc hỏa như chỉnh nhiệt độ phòng, mặc đồ rộng, vải mềm, uống nước mát, hạn chế sử dụng chất kích thích như rượu bia, cà phê, thuốc lá. Nếu đã điều chỉnh nhịp sinh hoạt nhưng không thể giải quyết, phái đẹp nên đi khám. Từ đó, bác sĩ có phương pháp điều trị phù hợp.

Bác sĩ có thể chỉ định cho phụ nữ sử dụng nội tiết thay thế (HRT) để bổ sung nội tiết vì cơ thể thiếu hụt do buồng trứng ngừng hoạt động. Phụ nữ có thể dùng thuốc, phương pháp hỗ trợ khác như vitamin, canxi dự phòng loãng xương, thuốc bôi estrogen tại chỗ, thuốc giảm bốc hỏa... kết hợp tư vấn hỗ trợ tâm lý, tinh thần. Trước khi bổ sung nội tiết, phụ nữ nên xét nghiệm tầm soát bệnh liên quan tim mạch, ung thư tử cung, ung thư vú, bởi xác định loại thuốc bổ sung và phác đồ tùy vào từng người.

Phụ nữ bị suy buồng trứng hoặc mãn kinh sớm nên xây dựng lối sống khoa học. Chế độ ăn nhiều rau xanh, trái cây, omega-3, ít đường và chất béo xấu, kết hợp tập thể dục, ngủ đủ giấc và kiểm tra sức khỏe định kỳ giúp làm chậm tốc độ lão hóa đồng thời phòng ngừa nhiều bệnh lý mạn tính.

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi

Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM