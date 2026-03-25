Làm sao nhận biết mắc lao phổi?

Gần đây tôi ho, mệt mỏi hay sụt cân, được chẩn đoán lao phổi. Làm thế nào nhận biết những dấu hiệu sớm của lao phổi? (Thành Chung, TP HCM)

Trả lời:

Lao phổi là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis gây ra, lây qua đường hô hấp khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Một trong những thách thức lớn trong kiểm soát lao là nhiều trường hợp không được phát hiện sớm do triệu chứng ban đầu không đặc hiệu, dễ nhầm lẫn với bệnh lý hô hấp thông thường.

Triệu chứng phổ biến nhất là ho kéo dài trên hai tuần, tuy nhiên ở giai đoạn sớm, cơn ho có thể rất nhẹ, không liên tục và không gây khó chịu rõ rệt. Một số người chỉ ho khan hoặc ho ít đờm, dễ bị nhầm với viêm phế quản hoặc dị ứng thời tiết. Vì vậy, người bệnh thường tự điều trị, uống nhiều đợt kháng sinh nhưng không dứt, bỏ qua mà không đi khám chuyên khoa.

Bác sĩ Thùy giải thích hình ảnh trên phim X-quang cho người đến khám sức khỏe. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Các biểu hiện toàn thân như mệt mỏi, giảm sức lao động, chán ăn hoặc sụt cân nhẹ cũng xuất hiện sớm. Tuy nhiên, các dấu hiệu này diễn tiến từ từ và không đặc hiệu khiến nhiều người nghĩ do căng thẳng, làm việc quá sức hoặc rối loạn sinh hoạt. Sốt nhẹ về chiều, thường dưới 38,5 độ C, kèm đổ mồ hôi ban đêm cũng là dấu hiệu gợi ý lao nhưng dễ bị bỏ sót nếu không theo dõi kỹ.

Không ít người bệnh chỉ đến bệnh viện khi đã xuất hiện triệu chứng nặng như ho ra máu, đau ngực kéo dài hoặc khó thở, khi tổn thương phổi đã tiến triển đáng kể. Điều này không chỉ làm giảm hiệu quả điều trị, gây ra nhiều di chứng trên phổi về sau này, mà còn tăng nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Bất kỳ ai có triệu chứng ho kéo dài, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc sốt nhẹ dai dẳng nên đi khám sức khỏe sớm, tầm soát lao. Nhận biết sớm các dấu hiệu có ý nghĩa quan trọng trong chẩn đoán kịp thời bệnh lao phổi, giúp giảm biến chứng và hạn chế lây nhiễm.

ThS.BS.CKI Nguyễn Thanh Thùy

Khoa Nội Tổng hợp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM