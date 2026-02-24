Làm gì sau sảy thai sớm trong ba tháng đầu?

Tôi mang thai 8 tuần vừa mất tim thai, cần lưu ý gì cho lần mang thai tiếp theo thuận lợi và an toàn? (Linh, 28 tuổi, Đồng Nai)

Trả lời:

Sảy thai sớm là tình trạng thai kỳ kết thúc tự nhiên trong ba tháng đầu (trước tuần 13), ảnh hưởng đến 10-20% tổng số ca mang thai. Hầu hết trường hợp xảy ra trước 10 tuần thai. Khoảng 65-70% ca sảy thai sớm do bất thường nhiễm sắc thể. Nguyên nhân ít gặp hơn bao gồm dị tật tử cung (u xơ dưới niêm mạc hoặc vách ngăn tử cung), bệnh lý miễn dịch (hội chứng kháng phospholipid) hoặc chất độc hại (thuốc lá, rượu hoặc ma túy). Các yếu tố nguy cơ có thể làm tăng tỷ lệ sảy thai sớm là tuổi mẹ trên 40, tiền sử sảy thai liên tiếp.

Phá thai nội khoa là một trong các phương pháp điều trị ít ảnh hưởng đến tử cung nhằm tránh tăng nguy cơ tổn thương nội tử cung cho lần mang thai sau, kích thích co bóp tử cung để đẩy mô thai ra ngoài. Thai phụ ra máu như một kỳ kinh nguyệt kéo dài (7-21 ngày), máu thường đỏ tươi sau đó chuyển sang nâu hoặc thẫm, đau bụng âm ỉ hoặc từng cơn như đau bụng kinh, có thể nhận thấy các cục máu đông, mô thai thoát ra.

Thai phụ không nên dùng tampon hoặc cốc nguyệt san, chỉ dùng băng vệ sinh thông thường để theo dõi lượng máu, tránh đưa vi khuẩn vào sâu bên trong. Vệ sinh nhẹ nhàng bên ngoài bằng nước sạch hoặc dung dịch vệ sinh dịu nhẹ, không thụt rửa âm đạo. Kiêng quan hệ tình dục ít nhất hai tuần hoặc cho đến khi không còn ra máu nhằm hạn chế nhiễm trùng tử cung vì lúc này cổ tử cung vẫn đang mở. Tránh làm việc nặng, mang vác đồ nặng, tập thể dục cường độ cao trong 1-2 tuần đầu.

Bạn cần đến bệnh viện ngay nếu ra máu nhiều (thấm đẫm hơn hai miếng băng vệ sinh dày trong vòng một giờ và kéo dài hai giờ liên tục), sốt trên 38 độ C kèm run rẩy, đau bụng dữ dội hoặc dịch âm đạo có mùi hôi. Trường hợp siêu âm kiểm tra hai tuần sau uống thuốc nếu ghi nhận vẫn còn mô nhau hoặc một phần phôi thai, tử cung không thể tự co bóp đẩy hết phần còn lại ra ngoài, bác sĩ có thể cho thêm thuốc hoặc can thiệp hút thai, tránh nhiễm trùng và băng huyết.

Bác sĩ Thảo tư vấn di truyền cho một cặp đôi tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7. Ảnh minh họa: Ngọc Châu

Về dinh dưỡng, bạn nên ăn thịt, cá, trứng, các loại đậu và rau lá xanh đậm để bổ sung sắt, có thể uống thêm viên sắt tùy chỉ định của bác sĩ. Trái cây như cam, quýt, ổi... chứa nhiều vitamin C giúp vết thương mau lành, tăng sức đề kháng. Uống nhiều nước cho phép cơ thể thanh lọc, giảm mệt mỏi. Tránh thực phẩm lạnh, hạn chế rượu bia, cà phê và món ăn quá chua.

Khám di truyền sau sảy thai để có thể tìm nguyên nhân gây sảy thai sớm, nhất là trường hợp sảy thai hai lần liên tiếp trở lên. Tùy tình huống cụ thể, bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm nhiễm sắc thể đồ, sàng lọc người mang gene bệnh, xét nghiệm rối loạn miễn dịch, các yếu tố tăng đông để tìm nguyên nhân sảy thai sớm, có kế hoạch điều trị phù hợp tránh sảy thai ở lần mang thai tiếp theo.

ThS.BS Nguyễn Phương Thảo

Đơn vị Y học bào thai

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7