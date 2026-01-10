Làm gì phục hồi cơ sàn chậu sau sinh?

Tôi đang mang thai 38 tuần, tăng 15 kg, bé nặng khoảng 3,8 kg. Tôi nên chăm sóc vùng kín, phục hồi cơ sàn chậu sau sinh như thế nào? (Thủy Nguyên, 30 tuổi, Hà Tĩnh)

Trả lời:

Khi phụ nữ mang thai, sàn chậu bị ảnh hưởng do tử cung tăng kích thước và trọng lượng thai nhi lớn, gây áp lực liên tục lên hệ thống cơ, dây chằng vùng đáy chậu. Bình thường sàn chậu phải nâng đỡ thai nhi nặng khoảng 3,2 kg, có trường hợp khoảng 4-5 kg. Quá trình sinh nở làm cơ sàn chậu giãn rộng, tổn thương.

Hiện có rất nhiều cách phục hồi cơ sàn chậu cho phụ nữ sau sinh, giúp nhóm cơ co thắt âm đạo hoạt động nhịp nhàng hơn, cải thiện tình trạng són tiểu, són phân.

Phương pháp laser: Dưới tác động nhiệt tăng dần lên 40-60 độ, tia laser thu hút các tế bào sợi tới, giúp bù đắp lại cấu trúc có tế bào lỏng lẻo, đồng thời bổ sung collagen. Với liệu trình 3 lần liên tiếp trong một lần điều trị, cơ quan phía ngoài âm đạo tái tạo, trẻ hóa. Collagen được tái cấu trúc, bền chắc hơn. Chu vi vùng này thu hẹp được khoảng 1-1,5 cm, mức se khít duy trì kéo dài 1-1,5 năm.

Bác sĩ tư vấn bảo vệ sàn chậu cho phụ nữ sau sinh. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Phương pháp vật lý trị liệu: Phụ nữ nên tập luyện các bài tập, thắt cơ sàn chậu ngay sau sinh sớm. Tuy nhiên, tự tập luyện, khả năng phục hồi không cao. Phụ nữ nên tập luyện cùng máy. Máy ghi nhận những cơn co thắt trong quá trình tập luyện của bệnh nhân, thể hiện trên màn hình khi trị liệu. Qua đó, bác sĩ quan sát, điều chỉnh cường độ, nhịp độ thích hợp.

Phẫu thuật thu nhỏ ống âm đạo: Phương pháp này được bác sĩ chỉ định khi người bệnh không đáp ứng sau tập luyện cơ sàn chậu hoặc laser. Phụ nữ không có nhu cầu sinh thêm con, có thể lựa chọn phương pháp này. Thu hẹp ống âm đạo còn cải thiện những khiếm khuyết của cơ quan sinh dục, tái tạo vùng sàn chậu, hạn chế một phần sa bàng quang, sa trực tràng sau sinh.

Trường hợp của chị, em bé ước lượng gần 4 kg, nếu sinh thường, sàn chậu có thể bị tổn thương. Do đó, sau sinh, chị nên tập luyện bài tập kegel để tăng cường phục hồi cơ sàn chậu, cần tái khám sau sinh để bác sĩ đánh giá mức độ ảnh hưởng, tư vấn phương pháp phù hợp.

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi

Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM