10 lý do thường gặp khiến trẻ khó ngủ

Thói quen ru ngủ, mơ thấy ác mộng, các vấn đề sức khỏe như ngưng thở, ngáy, nghẹt mũi có thể khiến trẻ ngủ không ngon giấc.

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển về thể chất lẫn trí tuệ của trẻ. Một số yếu tố có thể gây cản trở, khiến con khó ngủ.

Mới chào đời: Khi mới sinh, rất ít bé ngủ suốt đêm ngay lập tức. Trong hai tháng đầu tiên, trẻ có thể ngủ ngắn vào ban ngày, duy trì khoảng 12-18 giờ mỗi ngày. Khoảng tầm 9 tháng tuổi, hầu hết trẻ sơ sinh đều ngủ suốt đêm, tức 5-6 giờ liên tục.

Thói quen ru ngủ: Một số phụ huynh có thói quen đu đưa trẻ ngủ mỗi đêm khiến bé không thể học cách tự ngủ. Mặc dù trẻ có thể ngủ yên trên tay ba mẹ nhưng khi đặt lên giường thường thức giấc ngay lập tức. Cố gắng không tạo thói quen ca hát, đu đưa để ru ngủ. Khi được khoảng 6 tháng, ba mẹ có thể giúp bé tự ngủ trở lại, ngay cả khi thức dậy vào nửa đêm.

Trì hoãn giờ đi ngủ: Một số trẻ trì hoãn giờ đi ngủ bằng cách tạo ra lý do để thức hoặc đòi kể thêm chuyện, xem điện thoại, đi vệ sinh. Phụ huynh nên tạo thói quen đi ngủ mỗi đêm, như tắt điện, không trò chuyện để trẻ biết đã tới giờ đi ngủ, có thể bắt đầu thói quen này sớm, khi con 4 tháng tuổi.

Không ngủ trưa: Cơ thể trẻ em khác với người lớn, nếu không ngủ đủ giấc vào ban ngày có thể khó ngủ vào ban đêm. Hầu hết trẻ sơ sinh cần 2-3 giấc ngủ ngắn mỗi ngày. Trẻ tập đi cần ít nhất một giấc ngủ ngắn. Nếu con có biểu hiện cáu kỉnh và buồn ngủ, hãy để chúng ngủ trưa, miễn là không quá gần giờ đi ngủ buổi tối.

Ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn: Một số trẻ không thể ngủ do chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn. Tình trạng này xảy ra khi đường thở bị tắc nghẽn, thường do amidan và mô mũi sưng viêm. Trẻ bị ngưng thở khi ngủ thường ngáy to, khó thở và ngủ không yên, phổ biến ở độ tuổi 3-7 tuổi, khi amidan và vòm họng đang phát triển lớn. Ba mẹ cho trẻ đi khám chuyên khoa để tìm ra giải pháp khắc phục.

Ngưng thở do tắc nghẽn hay ngáy ngủ có thể cản trở giấc ngủ, khiến trẻ không ngon giấc. Ảnh: Bảo Bảo

Ngáy ngủ: Trẻ ngáy vì nhiều lý do, bao gồm ngưng thở khi ngủ, dị ứng theo mùa, nghẹt mũi do cảm lạnh hoặc lệch vách ngăn mũi. Nếu con ngủ không ngon vì ngáy hoặc khó thở nên đi khám sớm.

Mơ thấy ác mộng: Trẻ thỉnh thoảng có những giấc mơ tiêu cực, gây thức giấc giữa đêm. Đây là điều bình thường và hầu hết những giấc mơ này đều vô hại. Nếu trẻ gặp ác mộng, phụ huynh có thể xoa dịu con bằng cách vỗ về, ôm con. Cùng với đó, duy trì thói quen ngủ đủ giấc và khoa học có thể giúp con bớt gặp ác mộng.

Các vấn đề sức khỏe: Một số vấn đề sức khỏe có thể khiến trẻ mất ngủ. Ngoài nghẹt mũi, ngưng thở, ngủ ngáy, cảm lạnh, hen suyễn, đau bụng, trào ngược axit, đau tai hoặc đau khi mọc răng cũng có thể cản trở giấc ngủ. Những tình trạng này cũng cần được điều trị sớm.

Phòng ngủ quá ồn: Điện thoại, máy tính, trò chơi điện tử và tivi có thể là thứ gây cản trở giấc ngủ của các bé. Để tạo không gian thích hợp cho giấc ngủ, hãy giữ phòng của con yên tĩnh, không có ánh sáng vào ban đêm. Đóng cửa lại nếu tiếng tivi hoặc âm thanh khác trong nhà có thể truyền vào phòng ngủ.

Căng thẳng: Căng thẳng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của trẻ. Con có thể thư giãn bằng cách hít thở sâu, tắm nước ấm và tạo thói quen đi ngủ yên tĩnh. Với những trẻ lớn hơn, ba mẹ có thể dạy con những cách tốt để kiểm soát căng thẳng trong ngày (nghe nhạc, tập thể dục, vui chơi) để không ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Bảo Bảo (Theo WebMD)